Κρήτη: 56χρονος παρασύρθηκε από ΙΧ στον ΒΟΑΚ και σκοτώθηκε – Συνελήφθη 23χρονος

Τη ζωή του έχασε ένας 56χρονος, το βράδυ της Πέμπτης, στο ύψος της γέφυρας του Πετρέ στον ΒΟΑΚ.

Ο άνδρας βρισκόταν πεζός επί του οδικού άξονα σε σημείο με ανεπακρή φωτισμό όταν ένα διερχόμενο όχημα ενώ διέσχιζε το σημείο, δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του και τον παρέσυρε.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 56χρονο, ο οποίος ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο 23χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ του πραγματοποιήθηκε και αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό. Ο νεαρός άνδρας στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.