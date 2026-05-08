Δολοφονία στο Ηράκλειο: Και οι έξι σφαίρες βρήκαν τον 21χρονο Νικήτα – Οι δύο τελευταίες οι χαριστικές βολές

Και οι έξι σφαίρες από το περίστροφο του 54χρονου δολοφόνου πέτυχαν τον 21χρονο Νικήτα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δολοφονία στην Αμμουδάρα Ηρακλείου την περασμένη Τρίτη.

Όπως μετέδωσε το Live News και οι έξι σφαίρες του δολοφόνου πέτυχαν τον Νικήτα στον κορμό.

Οι πέντε του προκάλεσαν διαμπερή τραύματα ενώ ένα είναι το «τυφλό», καθώς η σφαίρα έμεινε στο σώμα του αδικοχαμένου 21χρονου.

Η ιατροδικαστής εκτιμά ότι η σφαίρα που σκότωσε τον Νικήτα ήταν αυτή που τον χτύπησε πισώπλατα, με πύλη εισόδου στη μασχάλη.

Οι τέσσερις πυροβολισμοί είναι από απόσταση δύο έως τριών μέτρων και άλλοι δύο από μικρότερη απόσταση.

