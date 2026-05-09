Τραμπ: Απόψε περιμένω την απάντηση του Ιράν στη νέα πρότασή μας, θα δούμε πως θα πάει
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αναμένει «απόψε» την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
«Περιμένω απάντηση απόψε, θα δούμε πώς θα πάει και θα ακολουθήσουμε διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Το Πακιστάν μας ζήτησε να μην το κάνουμε, αλλά μπορεί να επιστρέψουμε στο σχέδιο Ελευθερία», είπε αναφορικά με το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης.
PRESIDENT TRUMP: 🇮🇷🇺🇸 We'll go a different route if everything doesn't get signed up. We were asked not to do that by Pakistan…
We may go back to Project Freedom if things don't happen. pic.twitter.com/KjQheHPrYh— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 9, 2026