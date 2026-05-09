Δύο νέα κρούσματα Χανταϊού – Διαδήλωση στην Τενερίφη όπου αναμένεται το κρουαζιερόπλοιο

Δύο ύποπτα κρούσματα χανταϊού αναφέρθηκαν σε απόσταση χιλιάδων μιλίων μεταξύ τους – το ένα στην Ισπανία και το άλλο στο Τριστάν ντα Κούνια του Νότιου Ατλαντικού, το πιο απομακρυσμένο κατοικημένο νησί στον κόσμο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε έξι συνολικά κρούσματα παγκοσμίως. Οι τελευταίες αναφορές αφορούν Βρετανό που εμφάνισε συμπτώματα μετά την αναχώρησή του από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και μια 32χρονη που διαγνώστηκε με «ήπια αναπνευστικά συμπτώματα» και φέρεται να μολύνθηκε σε αεροπλάνο όπου επέβαινε επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου.

Από τα οκτώ επιβεβαιωμένα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο, τέσσερις ασθενείς νοσηλεύονται στη Νότια Αφρική, την Ολλανδία και την Ελβετία.

Εν αναμονή του ελλιμενισμού του κρουαζιερόπλοιου με 140 επιβαίνοντες από 28 χώρες, οι κάτοικοι της Τενερίφης διαδηλώνουν ζητώντας μέτρα προστασίας.

Oι ισπανικές αρχές ξεκαθάρισαν ότι το πλοίο δεν θα δέσει απευθείας στην Τενερίφη, αλλά θα αγκυροβολήσει στη θάλασσα και οι επιβάτες του θα μεταφερθούν στο τεράστιο βιομηχανικό λιμάνι της Γραναδίλλια, στα νοτιοανατολικά του νησιού, αρκετά μακριά από κατοικημένες περιοχές. Στη συνέχεια οι 14 Ισπανοί που επιβαίνουν στο κρουαζιερόπλοιο, θα μεταφερθούν στη Μαδρίτη για καραντίνα.

Η ολλανδική εταιρεία Oceanwide ανέφερε ότι στο πλοίο επέβαιναν 17 Αμερικανοί πολίτες. Υγειονομικοί υπάλληλοι από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ θα παραλάβουν από τα Κανάρια νησιά τους επιβάτες που με «πτήση ιατρικού επαναπατρισμού» θα τεθούν σε καραντίνα στο Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα.

Με ειδική πτήση θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους και 22 Βρετανοί. Ο Βρετανός υπήκοος Μάρτιν Άνστι, 56χρονος συνταξιούχος αστυνομικός και οδηγός αποστολής στο MV Hondius, μεταφέρθηκε στην Ολλανδία την Τετάρτη μαζί με ένα 41χρονο μέλος του πληρώματος από την Ολλανδία και έναν 65χρονο Γερμανό και παραμένει σε νοσοκομείο.

Ένας άλλος Βρετανός επιβάτης, 69 ετών, παραμένει σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική από τα τέλη Απριλίου.

Πηγή: ertnews.gr