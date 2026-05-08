Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανέβαλε τον γάμο της: “Δε θα παντρευτώ φέτος”

THESTIVAL TEAM

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έκανε μία αποκάλυψη για τον επικείμενο γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη, δηλώνοντας ότι δε θα παντρευτεί τελικά αυτή τη χρονιά.

Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1, αναφέροντας ότι ο λόγος που εκείνη και ο αγαπημένος της αναγκάστηκαν να αναβάλλουν τον γάμο τους είναι τα γυρίσματα του GNTM. Τα όσα είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου προβλήθηκαν την Παρασκευή.

«Σεπτέμβρη ελπίζω να κανονίζω τον γάμο μου, γιατί δε θα παντρευτώ φέτος. Δυστυχώς και ευτυχώς μαζί, δε θα παντρευτώ φέτος. Θα ξεκινήσουν νωρίτερα τα γυρίσματα για το GNTM, οπότε δεν γίνεται.

Θα γινόταν αρχές Σεπτέμβρη, αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε. Δε θα σας πω το που γιατί μπορεί να γίνει του χρόνου στο ίδιο μέρος. Ο Γιάννης χάρηκε γιατί σου λέει άμα τρέχει αυτή με τα γυρίσματα, θα πρέπει εγώ να τρέχω και να μιλάω και να κανονίζω…», δήλωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Δεν είχα κάνει και τις τρελές προετοιμασίες. Είχα την τοποθεσία, τους καλεσμένους… Οι καλεσμένοι θα είναι 100. Αυτό είναι το όριο.

Θα είναι σε στεριά, στην Ελλάδα, έχει θάλασσα μπροστά. Δε θα είναι στα Κουφονήσια, ούτε στη Θεσσαλονίκη, θα είναι στην Ηπειρωτική Ελλάδα, μετά τη Λαμία είναι, δεν είναι στον τόπο καταγωγής του Γιάννη», αποκάλυψε στη συνέχεια για τον επικείμενο γάμο της.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου

