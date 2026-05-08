Φρίκη στη Βρετανία: Έφτιαξε ψεύτικο Tinder της πρώην του και έστελνε άνδρες σπίτι της να τη βιάσουν

Σοκ προκαλεί άνδρας στη Βρετανία που δημιούργησε ψεύτικο προφίλ στο Tinder, χρησιμοποιώντας το όνομα της πρώην συντρόφου του και στη συνέχεια παρότρυνε άλλους άνδρες να εισβάλουν στο σπίτι της και να τη βιάσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, τουλάχιστον 18 άνδρες εμφανίστηκαν έξω από το σπίτι της γυναίκας αφού είχαν λάβει μηνύματα για «φαντασιώσεις βιασμού», τα οποία πίστευαν ότι έστελνε η ίδια. Ωστόσο, τα μηνύματα προέρχονταν από τον ψεύτικο λογαριασμό που διαχειριζόταν ο Ασάντ Χουσεΐν.

Ο 36χρονος από το Τσίντλ του Μεγάλου Μάντσεστερ δημιούργησε το προφίλ στο Tinder τον Ιούλιο του 2024, έναν μήνα μετά τον χωρισμό τους. Η αστυνομία του Τσέσαϊρ χαρακτήρισε την υπόθεση «μία από τις πιο σοκαριστικές» που έχει ερευνήσει ποτέ.

Ο Χουσεΐν κρίθηκε ένοχος για stalking έπειτα από δίκη εννέα ημερών στο Κακουργιοδικείο του Τσέστερ και αναμένεται να καταδικαστεί τον Ιούνιο.

🇬🇧 36-year-old Asad Hussain was found guilty after creating fake Tinder profiles posing as his ex-girlfriend, sending men to her home with messages claiming she wanted “violent sex” and “rape fantasies”.



Η σχέση τους

Ο Χουσεΐν είχε αρχικά προσεγγίσει τη γυναίκα τον Απρίλιο του 2024 χρησιμοποιώντας το ψεύτικο όνομα «Μικ Ρένι». Καθώς η σχέση τους εξελισσόταν, η συμπεριφορά του γινόταν ολοένα και πιο ελεγκτική.

Σε μία περίπτωση, χτυπούσε το κουδούνι του σπιτιού της επί δύο ώρες επειδή ένας άνδρας φίλος της είχε επισκεφτεί το σπίτι της και αποχώρησε μόνο όταν κλήθηκε η αστυνομία.

Η σχέση τους έληξε τον επόμενο μήνα όταν ο Χουσεΐν έψαξε το κινητό της και απαίτησε να μάθει αν έβγαινε με άλλους άνδρες.

Εκείνος συνέχισε να προσπαθεί να επανασυνδεθεί μαζί της, εκείνη όμως απέρριψε κάθε προσπάθεια.

Ο αστυνομικός Κιθ Τέριλ από την αστυνομία του Τσέσαϊρ δήλωσε ότι όσα ακολούθησαν αποτελούσαν μια προσπάθεια να εξαπολύσει «καθαρό τρόμο».

Το ψεύτικο όνομα

Άνδρες άρχισαν να καταφθάνουν στο σπίτι της πρώην συντρόφου του Χουσεΐν τον Ιούλιο του 2024, λέγοντας ότι είχαν προσκληθεί αφού ταίριαξαν μαζί της στο Tinder.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Τσέσαϊρ, μέσα σε μία μόνο νύχτα εμφανίστηκαν τέσσερις άνδρες, οι οποίοι ανέφεραν ότι είχαν λάβει σχεδόν πανομοιότυπα μηνύματα.

Τα μηνύματα από τον ψεύτικο λογαριασμό ανέφεραν ότι η γυναίκα ήθελε «σκληρή μεταχείριση» και ότι αν έλεγε «όχι» αυτό σήμαινε πως «το ήθελε ακόμη περισσότερο».

Ένας άνδρας έσπασε ένα γυάλινο πάνελ στο σπίτι της αφού έσπρωξε βίαια την εξώπορτα.

Στη συνέχεια της έδειξε μηνύματα από τον ψεύτικο λογαριασμό που του έλεγαν να «σπρώξει δυνατά».

Σε άλλο περιστατικό, ένας άνδρας μπήκε στο σπίτι της και παρέμεινε εκεί για αρκετά λεπτά ενώ η ίδια έλειπε, την ώρα που η έφηβη κόρη της βρισκόταν μόνη στον επάνω όροφο.

Αρκετοί από τους άνδρες έδωσαν τα στοιχεία τους στην αστυνομία προκειμένου να βοηθήσουν στον εντοπισμό του ατόμου που βρισκόταν πίσω από τον ψεύτικο λογαριασμό, ενώ η γυναίκα είπε στους αστυνομικούς ότι ο πρώην σύντροφός της ονομαζόταν Μικ Ρένι, όμως οι αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το συγκεκριμένο όνομα στα αρχεία τους.

Τελικά, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Χουσεΐν όταν συνέδεσαν το ψεύτικο όνομα με αυτοκίνητο που ήταν καταχωρημένο στην επιχείρησή του.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι είχε αλλάξει τις πινακίδες του οχήματός του και χρησιμοποιούσε διαφορετικά κινητά τηλέφωνα για να συντηρεί το ψεύτικο προφίλ και το alter ego του.

Ο Χουσεΐν συνελήφθη και αρνήθηκε ότι γνώριζε το θύμα, ότι διαχειριζόταν τον ψεύτικο λογαριασμό ή ότι χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Μικ Ρένι.

«Απόλυτος τρόμος»

Η αστυνομία του Τσέσαϊρ ανακοίνωσε ότι οι αστυνομικοί απέδειξαν πως ο Χουσεΐν βρισκόταν πίσω από τον λογαριασμό, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε κάθε φορά σε ένα σημείο στάσης περίπου τρία χιλιόμετρα από το σπίτι του θύματος όταν ο λογαριασμός ήταν ενεργός.

Ο αστυνομικός Κιθ Τέριλ χαρακτήρισε τον Χουσεΐν «εξαιρετικά δόλιο άτομο», υποστηρίζοντας ότι μοναδικός του στόχος ήταν να προκαλέσει κακό στο θύμα του.

«Σε κανένα σημείο ο Χουσεΐν δεν ανέλαβε την ευθύνη για τις πράξεις του ούτε αναγνώρισε τον απόλυτο τρόμο που λίγο έλειψε να προκαλέσει», δήλωσε.

«Κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες για να αποτρέψει το θύμα από το να ανακαλύψει την πραγματική του ταυτότητα, να εμποδίσει την έρευνα και να αποφύγει τη σύλληψη.

Πίστευε προφανώς ότι μπορούσε να ξεγελάσει την αστυνομία και ότι δεν θα καταφέρναμε να αποδείξουμε τα ψέματά του.

Έκανε λάθος και στα δύο».

Πηγή: ethnos.gr