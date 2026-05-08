Η μπαταρία νερού από την Κίνα που υπόσχεται διάρκεια ζωής έως και 300 χρόνια

Μια νέα τεχνολογία από ερευνητές του City University του Χονκ Κονγκ σε συνεργασία με το Southern University of Science and Technology στην Κίνα μας παρουσιάζει τις μπαταρίες του μέλλοντος οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν πιο ασφαλείς, πιο ανθεκτικές και πολύ πιο φιλικές προς το περιβάλλον.

Ειδικότερα, η ομάδα παρουσίασε μια μη τοξική μπαταρία νερού, η οποία δημοσιεύτηκε στο Nature Communications και υπόσχεται να φέρει τη βιώσιμη αποθήκευση ενέργειας πιο κοντά στην πράξη.



Όπως εξηγούν οι υπεύθυνοι της έρευνας, το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης τεχνολογίας βρίσκεται στη μοριακή δομή της μπαταρίας. Αυτό που κατάφεραν δηλαδή, ήταν να δημιουργήσουν ένα άκαμπτο πλέγμα που θυμίζει κηρήθρα και προστατεύει τα υλικά από τη φθορά που συνήθως εμφανίζεται με την πάροδο του χρόνου.



Χάρη σε αυτό τον σχεδιασμό η μπαταρία μπορεί να αντέξει έως και 120.000 κύκλους φόρτισης κάτι που θεωρητικά μεταφράζεται σε διάρκεια ζωής που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 300 χρόνια.



Η διαφορά της σε σχέση με τις κλασικές μπαταρίες λιθίου είναι επίσης σημαντική στο κομμάτι της ασφάλειας. Αντί για εύφλεκτα και επιβλαβή χημικά, το νέο σύστημα χρησιμοποιεί ηλεκτρολύτη με ουδέτερο pH, το οποίο μειώνει δραστικά τον κίνδυνο ανάφλεξης ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι η μπαταρία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με τοξικά απόβλητα.

Πηγή: unboxholics.com