Γιάννης Κότσιρας: Το πιο σημαντικό που κρατώ το είχε πει ο Θάνος Μικρούτσικος

Στην καλλιτεχνική του διαδρομή και στο πλήθος των συνεργασιών με σημαντικούς συναδέλφους του αλλά και στη συμβουλή που ξεχωρίζει και κρατά μέχρι σήμερα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Κότσιρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο Real Life και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγάρη.

Μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια που μας έχετε χαρίσει μεγάλες επιτυχίες και έχετε συνεργαστεί με Τσιτσάνη, Βαμβακάρη και άλλους σπουδαίους ανθρώπους της μουσικής, ξεχωρίζετε κάποιον;

Είναι πολλοί. Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στη σχέση μου και στη συνεργασία μου με τον Μίκη Θεοδωράκη, στις συνεργασίες μου με τον Θάνο Μικρούτσικο, με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, με τον Μίμη Πλέσσα. Συνεργάστηκα με όλους τους μεγάλους συνθέτες και πρόσφατα με τον Σταύρο Ξαρχάκο που ήταν παιδικός μου ήρωας. Από παιδί τον λάτρευα και τον λάτρευε και η μητέρα μου.

Αλλά επίσης με τον Γιώργο Νταλάρα, με τη Χαρούλα Αλεξίου, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον, τους έχω αγαπήσει πάρα πολύ.

Θυμάστε μια συμβουλή που μπορεί να κρατήσατε σαν φυλαχτό;

Το πιο σημαντικό που κρατώ το είχε πει ο Θάνος Μικρούτσικος και το έλεγε και στις συναυλίες του και προσωπικά και σε εμάς στις παρέες. Και αυτό είναι ότι μόνος σου μπορεί να πας κάπου γρήγορα, όλοι μαζί μπορούμε να πάμε πιο μακριά. Αυτό εγώ το έχω πάντα στο μυαλό μου γιατί είναι μια συμβουλή που έχει να κάνει με την καθημερινότητα, με το πως συνεργάζομαι με τους συναδέλφους μου, με τους μουσικούς, με τους ανθρώπους που ακούν τη μουσική μου.

Είναι μια πολύ σπουδαία συμβουλή. Όπως έχω κρατήσει πολύ ψηλά αυτό που μου είχε πει ο Χρήστος Κωνσταντίνου, “να μην βάζεις τον τραγουδιστή πάνω από το τραγούδι”. Είναι μια συμβουλή την οποία έχω τηρήσει και την τηρώ ακόμα και σήμερα. Ο καθένας έχει δώσει τη συμβουλή του για να φτιάξω έναν καλλιτεχνικό χαρακτήρα που είναι αυτός που είναι σήμερα.