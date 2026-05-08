Με υπόκλιση αποχαιρέτισε ο Βασίλης Χιώτης τη Σία Κοσιώνη στο τελευταίο δελτίο της – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Συναισθηματικά φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στο αποψινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ που αποτέλεσε την τελευταία εμφάνιση της Σίας Κοσιώνη ως κεντρικής παρουσιάστριας μετά την ανακοίνωση της λήξης της συνεργασίας της με τον σταθμό, ύστερα από 20 χρόνια συνεργασίας.

Χαρακτηριστική ήταν η στιγμή που ο συνάδελφός της, Βασίλης Χιώτης, στο πλαίσιο του τηλεοπτικού τους αποχαιρετισμού σηκώθηκε από το τραπέζι όπου κάθονταν και έκανε υπόκλιση, με την ολοκλήρωση του ρεπορτάζ του.

«Εγώ ευχαριστώ, Σία μου, τιμή μου», με την παρουσιάστρια να χαμογελά και να ζητά «συγγνώμη για την αναστάτωση» στον σκηνοθέτη που άνοιξε το πλάνο.

Δείτε το βίντεο

Σία Κοσιώνη

