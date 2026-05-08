Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης: Οι fast-track εξώσεις είναι ένα νέο δώρο στους εκμισθωτές

Η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το νέο πλαίσιο για τη διαχείριση των μισθωτικών διαφορών, το οποίο επηρεάζει άμεσα τη διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου. Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στη γενικότερη μεταρρύθμιση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και έχουν ως βασικό στόχο την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Από την 1η Μαΐου τέθηκε σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο fast-track εξώσεων, που επιταχύνει δραματικά τη διαδικασία εκδίωξης ενοικιαστ(ρι)ών από την κατοικία τους.

Η ΠΟΜΙΔΑ ισχυρίζεται ότι οι ενοικιαστές/ριες θα έχουμε έξι μήνες για να βρούμε άλλο σπίτι «χωρίς κόστος». Πρόκειται για άλλη μία πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας.

Με το νέο καθεστώς, οι εκμισθωτές θα μπορούν να στέλνουν εξώδικο και, τρεις μήνες μετά την αποστολή του, να απευθύνονται σε δικηγόρο, πληρώνοντας 300 ευρώ, ώστε να εκδοθεί απόφαση απόδοσης μισθίου μέσα σε μόλις 20 ημέρες. Αν διαταχθεί απόδοση μισθίου λόγω μη καταβολής ενοικιου, ο ενοικιαστής μπορεί να βρεθεί εκτός σπιτιού σε 15 ημέρες. Αν διαταχθεί απόδοση μισθίου λόγω λήξης του συμβολαίου, η προθεσμία φτάνει στους δύο μήνες.

Οι ενοικιαστ(ρι)ες έχουμε δικαίωμα να καταθέσουμε αίτηση ανακοπής της απόδοσης μισθίου μέσα σε 15 ημέρες από τη στιγμή που θα λάβουμε την απόφαση. Ωστόσο, το πλαίσιο παραμένει απολύτως θολό ως προς το τι θεωρείται «βάσιμος λόγος» για να μπορέσουμε να παραμείνουμε στο σπίτι μας.

Είναι «βάσιμος λόγος» το κινητικό πρόβλημα ενός ανθρώπου που έχει προσαρμόσει το σπίτι στις ανάγκες του; Είναι «εύλογη αιτία» μια οικογένεια με δύο παιδιά που θα αναγκαστεί να αλλάξει γειτονιά, κοινωνικό δίκτυο, σχολείο στα παιδιά; Αυτό θα το κρίνει ένας δικηγόρος;

Η διαταγή απόδοσης μισθίου δεν θα εκδίδεται πλέον από δικαστή αλλά από δικηγόρο. Πρόκειται για ιδιωτικοποίηση της δικαστικής διαδικασίας, που αφαιρεί ακόμα και τις ελάχιστες θεσμικές εγγυήσεις των ενοικιαστ(ρι)ών. Ο εκμισθωτής θα μπορεί, μετά την αποστολή εξωδίκου, να κινεί διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστικό έλεγχο, απλώς πληρώνοντας για να εκδοθεί η διαταγή που τον συμφέρει.

Ήδη μέλη μας έχουν λάβει εξώδικα ακόμη και έναν χρόνο πριν από τη λήξη του συμβολαίου τους, καθώς οι εκμισθωτές επιχειρούν να επισπεύσουν τη διαδικασία, ξεπερνώντας το τρίμηνο που προβλέπεται μετά την αποστολή του εξωδίκου.

Επιπλέον, ο εκμισθωτής θα καταβάλλει περίπου 300 ευρώ για τη διαδικασία μέσω του δικηγόρου που εκδίδει τη διαταγή απόδοσης μισθίου, και γι’ αυτό επιχειρούν να παρουσιάσουν τη διαδικασία ως «χωρίς κόστος» για τον ενοικιαστή. Αν όμως η υπόθεση τελεσιδικήσει εις βάρος μας, ο εκμισθωτής δικαιούται να απαιτήσει να αποζημιωθεί για το σύνολο της δικαστικής του δαπάνης από τον ενοικιαστή, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο ανθρώπους που ήδη βρίσκονται υπό ασφυκτική οικονομική πίεση.

Ο πραγματικός στόχος του νέου πλαισίου είναι να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ήδη ισχυρό μέρος της σχέσης, δηλαδή τους εκμισθωτές, και να καταστήσει τα συμβόλαια πιο ευέλικτα προς όφελός τους. Οι εκμισθωτές θα μπορούν να πιέζουν ακόμη πιο εύκολα για αυξήσεις ενοικίων και, αν οι ενοικιάστριες δεν τις αποδεχόμαστε, να χρησιμοποιούν την απειλή της άμεσης έξωσης ως μέσο εκβιασμού, μέσα σε μια στεγαστική ζούγκλα, όπου η αναζήτηση νέου σπιτιού έχει καταντήσει πραγματικός Γολγοθάς

Την ίδια στιγμή, η ΠΟΜΙΔΑ, η κυβέρνηση και τα κυρίαρχα ΜΜΕ αναπαράγουν το αφήγημα του «στρατηγικού κακοπληρωτή» και του «ζημιάρη ενοικιαστή», στοχοποιώντας συνολικά τους ανθρώπους που ζουν στο ενοίκιο. Όμως τα ίδια τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι μόλις το 0,1% των ενοικιαστών εμφανίζονται να μην πληρώνουν ενοίκιο, σε μια χώρα όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη στεγαστική επιβάρυνση στην Ε.Ε.

Παράλληλα, προχωρά και η δημιουργία του λεγόμενου «Μητρώου Φερεγγυότητας», ενός πραγματικού «Τειρεσία ενοικιαστών», μέσω του οποίου οι εκμισθωτές θα μπορούν να αξιολογούν υποψήφιους ενοικιαστές με βάση χρέη, οικονομικές δυσκολίες και προσωπικά οικονομικά δεδομένα. Η στέγη μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε πεδίο οικονομικής επιτήρησης και αποκλεισμού. Για τον λόγο αυτό έχουμε ήδη στείλει επιστολή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το νέο πλαίσιο αποτελεί ξεκάθαρο δώρο στους εκμισθωτές και στα επενδυτικά συμφέροντα της αγοράς ακινήτων. Δίνει υπερεξουσίες σε όσους εκμεταλλεύονται την ανάγκη για κατοικία, την ώρα που τα ενοίκια εκτοξεύονται. Χαλαρώνει ακόμη περισσότερο τις ήδη ελάχιστες προστασίες των ενοικιαστών, ώστε οι εκμισθωτές να μπορούν να αυξάνουν τα ενοίκια γρηγορότερα και χωρίς περιορισμούς.

Η πλειοψηφία των ανθρώπων που ζούμε στο ενοίκιο δεν πρόκειται να αποκτήσει δική της κατοικία. Γι’ αυτό η οργάνωση και η συλλογική διεκδίκηση είναι πλέον αναγκαία.

Καλούμε κάθε ενοικιαστή και κάθε ενοικιάστρια να οργανωθεί, να μη μείνει μόνος/η απέναντι στις εξώσεις, την αισχροκέρδεια και τη μετατροπή της κατοικίας σε εμπόρευμα. Ως σωματείο θα σταθούμε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που απειλείται με έξωση, θα βοηθήσουμε τους ενοικιαστές να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να συντάξουν τεκμηριωμένα αιτήματα ανακοπής της απόδοσης μισθίου.

Αλληλοβοήθεια, οργάνωση, συλλογικός αγώνας για το δικαίωμα στη στέγη.