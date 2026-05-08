Δολοφονία στο Ηράκλειο: “Μάρτυρες είδαν τον 54χρονο σταματημένο και να ξεκινά μόλις φάνηκε ο Νικήτας” λέει η δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την άγρια δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστό από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη στην Αμμουδάρα Ηρακλείου το απόγευμα της περασμένης Τρίτης. Ένα έγκλημα που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος της δολοφονίας στο Ηράκλειο, Αλεξάνδρα Σπανάκη, στο Live News, υπάρχουν μαρτυρίες πως το αυτοκίνητο του 54χρονου, στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός και η 56χρονη σύζυγός του, ήταν σταματημένο και άρχισε να κινείται όταν εμφανίστηκε το αυτοκίνητο του αδικοχαμένου 21χρονου. Γεγονός που σημαίνει ότι ειδοποιήθηκε από κάποιον.

«Μάρτυρες είδαν τον 54χρονο σταματημένο και να ξεκινά μόλις φάνηκε ο Νικήτας. Ήταν σταματημένος και ξεκίνησε μόλις φάνηκε ο Νικήτας», είπε η δικηγόρος. Παράλληλα, η κ. Σπανάκη στάθηκε στον ρόλο της συζύγου του δράστη, τονίζοντας ότι απειλούσε τη μητέρα του Νικήτα.

«Θέλω να γίνει το δικαστήριο για να καταλάβει ότι δεν φταίω και να μαλακώσω ο πόνος του μου έλεγε ο Νικήστρατος», επισήμανε η κ. Σπανάκη.

«Το πιο χυδαίο απ’ όλα είναι ότι μετά τους πυροβολισμούς και ενώ το παιδί είχε πέσει νεκρό το κλωτσούσε στον δρόμο κιόλας. Θα ήταν το πιο ευπρεπές, να σιωπήσουν», υπογράμμισε.

Ο δράστης επιρρίπτει την ευθύνη στον 21χρονο και στην οικογένειά του

Ο 54χρονος και η σύζυγός του κρίθηκαν χθες προφυλακιστέοι και πλέον αναμένεται να μεταφερθούν εκτός Κρήτης για λόγους ασφαλείας. Στη γειτονιά τους ο χρόνος δείχνει να έχει σταματήσει στο απόγευμα που εκτυλίχθηκαν τα δραματικά γεγονότα.

Ο 54χρονος υποστηρίζει πως έγινε δολοφόνος επειδή θόλωσε το μυαλό του. Επιμένει ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα.

«Με κατέκλυσε οργή. Δεν μπορούσα πια να αντιληφθώ και να σκεφτώ ψύχραιμα. Ήμουν πλέον ένας τρελός. Έβγαλα το περίστροφο και πυροβόλησα, ούτε θυμάμαι πόσες φορές, σκοτώνοντάς τον», υποστήριξε ο 54χρονος.

«Θόλωσα. Ήμουν σε κατάσταση παροξυσμού, παραληρήματος. Σε καθεστώς απύθμενου πόνου και τρομερού θυμού που απέκλεισαν την σκέψη μου, χωρίς να το καταλάβω, έπεσα πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συγχωρεμένος. Αυτός τότε αντί να σηκωθεί να φύγει κατέβηκε από το αυτοκίνητο και μου επιτέθηκε κλωτσώντας με και με τα δύο του πόδια», συμπλήρωσε ο 54χρονος.

Η σύζυγος του 54χρονου που κατηγορείται για συνέργεια και επίσης κρίθηκε προφυλακιστέα, υποστηρίζει ότι προσπάθησε να σταματήσει τον άντρα της, αλλά δεν τα κατάφερε.

«Ειλικρινά έκανα ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να τον αποτρέψω, δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Σε όλο τον δρόμο προς τον σπίτι μας, έκλαιγα και μοιρολογούσα και του έλεγα «τί έκανες, τι έκανες;». Μόλις συνήλθαμε λίγο, μου είπε ότι θέλει να πάει να παραδοθεί, πράγμα που υπερθεμάτισα και εγώ, όπως και έγινε», είπε η σύζυγος του 54χρονου.

«Ήμασταν μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και οδύνης, ξαφνικά συναντήσαμε τυχαία τον συγχωρεμένο, ο οποίος μόλις μάς αντιλήφθηκε από μακριά, έκανε μία άσεμνη χειρονομία προς τον Κώστα», ανέφερε η σύζυγος του 54χρονου.

Ο 54χρονος στρίβει και χτυπάει το όχημα του θύματος στο αντίθετο ρεύμα. Αμέσως μετά θα κοπεί το νήμα της ζωής ενός νέου παιδιού.

«Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον», είπε η σύζυγος του 54χρονου.

Κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας απολογίας του, ο 54χρονος άλλοτε δήλωνε μετανιωμένος και άλλοτε εξέφραζε μίσος για τον 21χρονο που σκότωσε.

«Δεν είχα κλείσει μάτι για τουλάχιστον 10 ημέρες. Έκλαιγα ασταμάτητα γιατί έφτανε η ημέρα της Αγίας Ειρήνης, που πριν από 9 χρόνια σκοτώθηκε σε τροχαίο ο ανιψιός μου, στο ίδιο ακριβώς σημείο με τον μονάκριβό μου», ανέφερε στην απολογία του ο 54χρονος.

Τόσο ο 54χρονος όσο και η σύζυγός του, υποστήριξαν ότι τη σπίθα του εγκλήματος άναψε μια χειρονομία του 21χρονου, κάτι πάντως που δεν έχει προκύψει από την έρευνα.

«Επιστρέφοντας από το νεκροταφείο μαζί με την σύζυγο μου, βρισκόμουν ήδη σε εξαιρετικά επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση, βυθισμένος στη θλίψη και οδύνη για την απώλεια του γιου μου. Στον δρόμο προς το Ηράκλειο συνάντησα τυχαία τον 21χρονο και νόμιζα ότι με ειρωνεύτηκε με μία άσεμνη χειρονομία».