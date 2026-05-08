MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΕ: Άρης: Φωνάζει “παρών” ο Μορόν ενόψει ΟΦΗ

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ανεβάζει ρυθμούς ο Λορέν Μορόν, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά στη σημερινή προπόνηση του Άρη και έτσι οι πιθανότητες συμμετοχής του ενόψει του Κυριακάτικου αγώνα με τον ΟΦΗ (10/05, 17:00) ανεβαίνουν σημαντικά.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Άρη συνέχισαν την προετοιμασία τους ενόψει του Κυριακάτικου εντός έδρας αγώνα με τον ΟΦΗ.

Το σημερινό πρόγραμμα, περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης, τακτική, στατικές φάσεις και τελειώματα φάσεων, ενώ ολοκληρώθηκε δίχως προβλήματα και με συμμετοχή του Λορέν Μορόν που προπονήθηκε κανονικά βγάζοντας όλο το πρόγραμμα της ομάδας.

Η αυριανή (09/05) προπόνηση θα είναι η τελευταία των «κιτρινόμαυρων», που κλείνουν την προετοιμασία τους ενόψει του αγώνα με τον ΟΦΗ.

Ο Άρης θέλει να κλείσει ιδανικά τη σεζόν, παρουσιάζοντας ένα ικανοποιητικό πρόσωπο παρά την αστάθεια που υπήρχε μέσα στην χρονιά.

Πηγή: metrosport.gr

Λορέν Μορόν ΠΑΕ Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 53 λεπτά πριν

Αθήνα: Συνελήφθη ζευγάρι με χρυσές λίρες, κοσμήματα και όπλο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σε σοβαρή κατάσταση 45χρονη που παρασύρθηκε από το ΙΧ της – Λύθηκε το χειρόφρενο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ίος: Νεκρός 69χρονος Γερμανός τουρίστας σε σκάφος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Λύκος εμφανίστηκε στα Μετέωρα – Καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Λαϊκή Βραδιά” στην πλατεία Σταμάτη Καραμανλή από την Ε΄ Δημοτική Κοινότητα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Μ. Θεμιστοκλέους: “Στους επόμενους 4 μήνες θα έχουν προσληφθεί και οι 3.000 νέοι επικουρικοί εργαζόμενοι στο ΕΣΥ”