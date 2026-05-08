ΠΑΕ: Άρης: Φωνάζει “παρών” ο Μορόν ενόψει ΟΦΗ

Ανεβάζει ρυθμούς ο Λορέν Μορόν, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά στη σημερινή προπόνηση του Άρη και έτσι οι πιθανότητες συμμετοχής του ενόψει του Κυριακάτικου αγώνα με τον ΟΦΗ (10/05, 17:00) ανεβαίνουν σημαντικά.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Άρη συνέχισαν την προετοιμασία τους ενόψει του Κυριακάτικου εντός έδρας αγώνα με τον ΟΦΗ.

Το σημερινό πρόγραμμα, περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης, τακτική, στατικές φάσεις και τελειώματα φάσεων, ενώ ολοκληρώθηκε δίχως προβλήματα και με συμμετοχή του Λορέν Μορόν που προπονήθηκε κανονικά βγάζοντας όλο το πρόγραμμα της ομάδας.

Η αυριανή (09/05) προπόνηση θα είναι η τελευταία των «κιτρινόμαυρων», που κλείνουν την προετοιμασία τους ενόψει του αγώνα με τον ΟΦΗ.

Ο Άρης θέλει να κλείσει ιδανικά τη σεζόν, παρουσιάζοντας ένα ικανοποιητικό πρόσωπο παρά την αστάθεια που υπήρχε μέσα στην χρονιά.

