Τραμπ: Σε ισχύ τριήμερη εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και ανταλλαγή 2.000 κρατουμένων

Εκεχειρία για τρεις μέρες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα ισχύει από αύριο Σάββατο μέχρι την Δευτέρα 11 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Την κατάπαυση πυρός είχε ανακοινώσει και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, για την Ημέρα της Νίκης.

Σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την ισχύ και την παράταση της εκεχειρίας για ακόμη 2 μέρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε ανάρτηση στο Truth Social, στην οποία ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθεί και ανταλλαγή 1.000 κρατουμένων από κάθε χώρα.

«Το αίτημα υποβλήθηκε απευθείας από εμένα και εκτιμώ ιδιαίτερα τη συμφωνία του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ελπίζω ότι αυτό είναι το ξεκίνημα του τέλους ενός πολύ μακρού, φονικού και σκληρού πολέμου», έγραψε μεταξύ άλλων ο Τραμπ.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Με χαρά ανακοινώνω ότι θα ισχύσει τριήμερη εκεχειρία (9, 10 και 11 Μαΐου) στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η γιορτή στη Ρωσία είναι για την Ημέρα της Νίκης, αλλά το ίδιο ισχύει και για την Ουκρανία, καθώς και αυτή έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η εκεχειρία θα περιλαμβάνει την αναστολή κάθε πολεμικής δραστηριότητας, καθώς και την ανταλλαγή 1.000 κρατουμένων από κάθε χώρα.

Αυτό το αίτημα υποβλήθηκε απευθείας από εμένα και εκτιμώ ιδιαίτερα τη συμφωνία του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ελπίζω ότι αυτό είναι το ξεκίνημα του τέλους ενός πολύ μακρού, φονικού και σκληρού πολέμου. Οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης, της μεγαλύτερης από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, συνεχίζονται και πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».