Ρούμπιο: Περιμένουμε την απάντηση του Ιράν εντός της ημέρας

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να λάβουν απάντηση εντός της ημέρας (8/5) από το Ιράν στην πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου.

«Θα δούμε τι συνεπάγεται η απάντηση. Η ελπίδα είναι ότι είναι κάτι που μπορεί να μας βάλει σε μια σοβαρή διαδικασία διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στη Ρώμη όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη.

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν επανειλημμένα τις διπλωματικές προσπάθειες υπέρ της στρατιωτικής κλιμάκωσης, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

«Είναι μια ωμή τακτική πίεσης; Ή το αποτέλεσμα ενός spoiler που για άλλη μια φορά ξεγελάει τον πρόεδρο σε ένα άλλο τέλμα;» δημοσίευσε στο X.

«Όποιες και αν είναι οι αιτίες, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: Οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ στις πιέσεις».

