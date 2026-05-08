Δολοφονία 21χρονου στο Ηράκλειο: Σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του

Σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλών αναμένεται να μεταφερθούν ο 54χρονος κι η 56χρονη σύζυγός που κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το protothema.gr, η μεταγωγή τους από την Κρήτη προς τον Πειραιά, λίγες ώρες μετά την απόφαση για την προφυλάκισή τους για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού, αναμένεται να πραγματοποιηθεί απόψε, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας με το καράβι της γραμμής.

Το ζεύγος θα μεταφερθεί ακτοπλοϊκώς στον Πειραιά με ισχυρή αστυνομική συνοδεία, ενώ στη συνέχεια θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, σε ειδική πτέρυγα αυξημένων μέτρων ασφαλείας, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης αλλά και του ιδιαίτερα φορτισμένου κλίματος που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη δολοφονία που συγκλόνισε την Κρήτη.

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο κράτησης η σύζυγος

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι και η 56χρονη σύζυγός του θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο κράτησης, καθώς οι αρχές επιδιώκουν να αποφευχθούν εντάσεις ή πιθανά επεισόδια τόσο κατά τη διαδικασία της μεταγωγής όσο και κατά την προσωρινή κράτησή τους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο, καθώς η δολοφονία του 21χρονου ήρθε να προστεθεί στην τραγωδία που βιώνει η οικογένεια του 54χρονου μετά τον θάνατο του 17χρονου γιου του σε τροχαίο δυστύχημα.

Δέχτηκε έξι σφαίρες στον κορμό, τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Νεότερα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη, φωτίζουν κρίσιμες παραμέτρους του τρόπου που δέχθηκε τα πυρά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση που αναμένεται να παραδοθεί στην ΕΛΑΣ την επόμενη εβδομάδα, καταγράφει ότι και οι έξι σφαίρες πέτυχαν τον 21χρονο, όλες στον κορμό. Από τα τραύματα, τα πέντε είναι διαμπερή, ενώ ένα χαρακτηρίζεται τυφλό, καθώς η βολίδα έχει παραμείνει στο σώμα του.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο εύρημα ότι μία από τις βολίδες έχει δεχθεί πισώπλατα: στην πλάτη υπάρχει έγκαυμα, στοιχείο που αντιστοιχεί σε πύλη εισόδου. Παράλληλα, δεν προκύπτει με σαφήνεια ποια βολίδα ήταν η θανατηφόρα. Η εκτίμηση που αναφέρεται είναι ότι πρόκειται για πλήγμα στον κορμό, σε σημείο κοντά στη μασχάλη.

Ως προς τις αποστάσεις, οι τέσσερις πυροβολισμοί αποδίδονται σε απόσταση περίπου 2–3 μέτρων. Για δύο ακόμη πυροβολισμούς, οι πληροφορίες αναφέρουν μικρότερη απόσταση, με την εκτίμηση ότι πρόκειται πιθανότατα για «χαριστικές βολές», καθώς ο δράστης φέρεται να προσέγγισε τον 21χρονο ενώ ήδη βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος.