Ο Τραμπ δηλώνει ότι το αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ θα είναι έτοιμο για χρήση έως την Ημέρα της Ανεξαρτησίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ θα είναι έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί ως κυβερνητικό αεροσκάφος έως την 4η Ιουλίου, παρά τις συνεχιζόμενες επικρίσεις και τις καταγγελίες για διαφθορά που περιβάλλουν τη συμφωνία.

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο την Πέμπτη εάν αναμένει το αεροσκάφος να είναι διαθέσιμο στους εορτασμούς της 250ής επετείου της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε “Ναι”.

Ο Τραμπ δέχτηκε το αεροσκάφος από τη χώρα του Κόλπου τον Μάιο του 2025 παρά τις έντονες επικρίσεις των Δημοκρατικών και ειδικών σε θέματα δεοντολογίας, πυροδοτώντας συζήτηση σε σχέση με πιθανή διαφθορά και ξένη επιρροή.

Παλαιότερα δημοσιεύματα υπολόγιζαν ότι η αξία του Boeing 747 κυμαίνεται στα 400 εκατομμύρια δολάρια. Οι Δημοκρατικοί χαρακτήρισαν το δώρο ως “κατάφωρη διαφθορά” και απείλησαν με διαμαρτυρίες στο Κογκρέσο.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υπεραμυνθεί της αποδοχής του αεροσκάφους δηλώνοντας ότι η απόρριψη ενός “δωρεάν, πολύ ακριβού αεροπλάνου” θα ήταν “ηλίθια” και λέγοντας ότι η συμφωνία θα εξοικονομήσει χρήματα στους Αμερικανούς φορολογούμενους.

Το Κατάρ έχει επίσης απορρίψει την κριτική για τη συμφωνία. Ο πρωθυπουργός Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι είπε στο CNN ότι είναι μια “συναλλαγή μεταξύ κυβερνήσεων” και ότι δεν καταλαβαίνει την αντιπαράθεση σε σχέση με αυτό.

