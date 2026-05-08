MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ δηλώνει ότι το αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ θα είναι έτοιμο για χρήση έως την Ημέρα της Ανεξαρτησίας

|
THESTIVAL TEAM

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ θα είναι έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί ως κυβερνητικό αεροσκάφος έως την 4η Ιουλίου, παρά τις συνεχιζόμενες επικρίσεις και τις καταγγελίες για διαφθορά που περιβάλλουν τη συμφωνία.

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο την Πέμπτη εάν αναμένει το αεροσκάφος να είναι διαθέσιμο στους εορτασμούς της 250ής επετείου της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε “Ναι”.

Ο Τραμπ δέχτηκε το αεροσκάφος από τη χώρα του Κόλπου τον Μάιο του 2025 παρά τις έντονες επικρίσεις των Δημοκρατικών και ειδικών σε θέματα δεοντολογίας, πυροδοτώντας συζήτηση σε σχέση με πιθανή διαφθορά και ξένη επιρροή.

Παλαιότερα δημοσιεύματα υπολόγιζαν ότι η αξία του Boeing 747 κυμαίνεται στα 400 εκατομμύρια δολάρια. Οι Δημοκρατικοί χαρακτήρισαν το δώρο ως “κατάφωρη διαφθορά” και απείλησαν με διαμαρτυρίες στο Κογκρέσο.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υπεραμυνθεί της αποδοχής του αεροσκάφους δηλώνοντας ότι η απόρριψη ενός “δωρεάν, πολύ ακριβού αεροπλάνου” θα ήταν “ηλίθια” και λέγοντας ότι η συμφωνία θα εξοικονομήσει χρήματα στους Αμερικανούς φορολογούμενους.

Το Κατάρ έχει επίσης απορρίψει την κριτική για τη συμφωνία. Ο πρωθυπουργός Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι είπε στο CNN ότι είναι μια “συναλλαγή μεταξύ κυβερνήσεων” και ότι δεν καταλαβαίνει την αντιπαράθεση σε σχέση με αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προσπάθησε να μπουκάρει με πιστόλι στο κατάστημα που εργάζεται η πρώην του – Αντιστάθηκε κατά τη σύλληψη

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Financial Times: Η ΕΕ προετοιμάζεται για “ενδεχόμενες” συνομιλίες με τον Πούτιν

ΖΩΔΙΑ 13 λεπτά πριν

Τα 4 ζώδια που θα δουν την τύχη να τους χαμογελά πριν μπει ο Ιούνιος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Φάμελλος: Έχουμε μια διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση που παραβιάζει το Σύνταγμα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Σδούκου: Το κοινωνικό ρεύμα θέλει πρόοδο και σταθερότητα – Η αυτοδυναμία δεν είναι κομματικός, αλλά εθνικός στόχος

MEDIA NEWS 16 ώρες πριν

Δημήτρης Οικονόμου – Χωρίς τον Άκη Παυλόπουλο στον ΣΚΑΪ: Δεν πρόκειται να τον δείτε μέχρι νεωτέρας, θα δούμε πότε θα γυρίσει