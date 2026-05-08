Ο Σίσκος συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα ύπτιο με χρόνο καλύτερο από του νικητή των Ολυμπιακών Αγώνων
Ο Απόστολος Σίσκος έκανε αδιανόητη επίδοση στα 200 μέτρα ύπτιο, συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ, όπως και το ρεκόρ νέων ανδρών.
Με χρόνο 1:54:12 έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης του 2026, όπως και του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του 2026.
Ο χρόνος του Απόστολου Σίσκου ήταν καλύτερος από αυτόν του νικητή των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Τότε στην κούρσα που ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, ο Ούγγρος Χούμπερτ Κος κέρδισε με χρόνο 1:54:26.
Ο Έλληνας κολυμβητής όπως είναι λογικό έσπασε και το δικό του ρεκόρ, το οποίο κρατούσε από το Μάιο του 2025, όπου είχε ολοκληρώσει την κούρσα του με χρόνο 1:54:66.
