Ρεάλ Μαδρίτης: Μετά τον Βαλβέρδε, τσακώθηκαν οι Μπαπέ και Βινίσιους

«Μύλος» έχει γίνει τις τελευταίες ώρες η Ρεάλ Μαδρίτης, λίγο πριν το πολυαναμενόμενο clasico με την Μπαρτσελόνα. Η ομάδα μοιάζει με καζάνι που βράζει, ενώ τα ισπανικά Μέσα έχουν κατακλυστεί με ειδήσεις για πρωτοφανή επεισόδια στα αποδυτήρια.

Το πιο πρόσφατο αφορά τον Κιλιάν Μπαπέ και τον Βινίσιους, με το footmercato να αποκαλύπτει πως οι δύο σούπερ σταρ της Ρεάλ παραλίγο να πιαστούν στα χέρια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι δύο παίκτες, οι οποίοι μέχρι πρότινος διατηρούσαν άριστες σχέσεις, είχαν έναν έντονο διαπληκτισμό.

Παρόλο που κανεις δεν χειροδίκησε, οι τόνοι ανέβηκαν με το φραστικό αυτό επεισόδιο να έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών, όπως ο τραυματισμός του Βαλβέρδε μετά από καυγά με τον Τσουαμενί που έχει προκαλέσει τεράστιο ντόρο στα social media.

Να θυμίσουμε ότι ο 28χρονος μέσος καυτηρίασε τη δημοσιοποίηση των όσων έγιναν κι απολογήθηκε για το συμβάν μέσω ανάρτησής του στο Instagram.

