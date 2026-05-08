Τραγωδία στου Ζωγράφου: Νεκρός 62χρονος που έπεσε από μπαλκόνι σε ακάλυπτο

Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα ένας άνδρας 62 ετών στου Ζωγράφου μετά από πτώση από μπαλκόνι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που επικαλείται το protothema.gr, το συμβάν έγινε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι. Ο 62χρονος άνδρας έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου και βρήκε τραγικό θάνατο στον ακάλυπτο. Άγνωστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια της πτώσης.

Στο σημείο έχει σπεύσει η Αστυνομία που διεξάγει έρευνες για το περιστατικό