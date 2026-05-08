Τσουαμενί μετά τον καβγά με τον Βαλβέρδε: “Αυτό που έγινε ήταν απαράδεκτο, λυπάμαι για την εικόνα που βγάλαμε προς τα έξω”

Στο επίκεντρο για όλους τους λάθους λόγους είναι η Ρεάλ Μαδρίτης το τελευταίο διάστημα.

Μετά την αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο, μπορεί αγωνιστικά η «Βασίλισσα» να έμεινε για ακόμα λίγο κοντά στην κορυφή της La Liga και να πάλεψε για την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League, όμως είναι εμφανές πως τίποτα δεν θυμίζει ομάδα.

Ο Αλβάρο Αρμπελόα είναι ο προπονητής μιας ομάδας που έχει γίνει κανονικό… καφενείο και φτάνουν να συμβαίνουν περιστατικά όπως αυτό ανάμεσα στον Ορελιέν Τσουαμενί και τον Φεντερίκο Βαλβέρδε.

Οι δύο ποδοσφαιριστές ήρθαν στα χέρια στην προπόνηση της ομάδας με τον Γάλλο να δίνει μπουνιά στον Βαλβέδρε και να τον στέλνει στο νοσοκομείο, με τον Ουρουγουανό βέβαια να διαψεύδει.

Η ομάδα τους έριξε βαριά καμπάνα με 500.000 ευρώ στον κάθε παίκτη χωρίς παραπάνω ποινές που σχετίζονται με το αγωνιστικό κομμάτι.

Μια μέρα μετά και ο Γάλλος βγήκε να μιλήσει για το περιστατικό και να ζητήσει συγνώμη.

Αναλυτικά η δήλωση:

“Αυτό που συνέβη αυτή την εβδομάδα στην προπόνηση είναι απαράδεκτο.

Το λέω αυτό σκεπτόμενος το παράδειγμα που αναμένεται να δίνουμε στους νέους, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο σχολείο.

Ανεξάρτητα από το ποιος έχει δίκιο ή άδικο, θα πρέπει πάντα να αναζητούμε την πιο ειρηνική λύση για την επίλυση μιας σύγκρουσης.

Πάνω απ’ όλα, λυπάμαι για την εικόνα που έχουμε προβάλει για τον σύλλογο.

Ξέρω ότι οι οπαδοί, το προπονητικό επιτελείο, οι συμπαίκτες μου, η διοίκηση… όλοι είναι βαθιά απογοητευμένοι από το πώς εξελίχθηκε αυτή η σεζόν.

Αλλά η απογοήτευση δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για τα πάντα. Αυτά τα περιστατικά, ενώ μπορούν να συμβούν σε οποιοδήποτε αποδυτήριο, δεν αξίζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ειδικά επειδή η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο πιο πολυσυζητημένος σύλλογος στον κόσμο.

Το διαδίκτυο λατρεύει να επινοεί τις πιο αλλόκοτες ιστορίες για να προκαλέσει ενθουσιασμό, οπότε μην πιστεύετε όλα όσα ακούτε ή τις ψευδείς αφηγήσεις.

Τέλος πάντων, δεν είναι πλέον η ώρα να αναρωτιόμαστε ποιος έκανε τι, ποιος είπε τι ή ποιος είχε δίκιο ή άδικο.

Αναγνωρίζω την κύρωση του συλλόγου και την αποδέχομαι.

Είμαστε ακόμα μια οικογένεια, με διαφωνίες κατά καιρούς, αλλά πρέπει πάντα να βάζουμε τους στόχους μας πάνω από όλα.

Έχω ζητήσει συγγνώμη από την ομάδα και θέλω επίσης να εκφράσω τις συγγνώμες μου σε όλους τους οπαδούς της Ρεάλ.

Τώρα είναι η ώρα να κοιτάξουμε μπροστά, και όλη μας η προσοχή είναι στραμμένη στο El Clásico και στη σεζόν που έρχεται, για να επιστρέψει ο σύλλογος στην κορυφή, εκεί που ανήκει”.