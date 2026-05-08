Πρέλεβιτς για το νέο προπονητικό του ΠΑΟΚ: “Μακάρι να ήμουν παίκτης…”

Μια ιστορική μέρα η σημερινή για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς ο Δικέφαλος ανακοίνωσε την κατασκευή νέου προπονητικού κέντρου, που θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2026.

Με αφορμή αυτή την είδηση, το Metropolis 95.5 και η εκπομπή «Τρίτο Ημίχρονο», φιλοξένησε τον θρύλο του μπασκετικού ΠΑΟΚ, Μπάνε Πρέλεβιτς, ο οποίος δήλωσε εντυπωσιασμένος για την εξέλιξη της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Το άθλημα έχει αναπτυχθεί, πλέον οι ομάδες έχουν 4-5 προπονητές στον πάγκο. Δεν νομίζω ότι οι ομάδες της Ευρωλίγκα έχουν προπονητικά, αλλά να έχουν γήπεδα σαν αυτό που θα φτιάξει ο ΠΑΟΚ νομίζω είναι ευρωπαϊκή πρωτοτυπία. Μια βάση για την δημιουργία ενός τμήματος που θα κάνει πρωταθλητισμό πολύ υψηλού επιπέδου. Οι υποδομές είναι βασικό βήμα για αυτό.

Η λέξη “ζεστός” έχει ξεπεραστεί, τα βήματα είναι πολύ σωστά και μελετημένα. Στόχος είναι ο πρωταθλητισμός και η συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Δίνεται βάση στην οργάνωση και τη στρατηγική, όλα είναι μελετημένα. Ο κ. Τρινκιέρι, είναι προπονητής επιπέδου Ευρωλίγκα και μπορεί να βοηθήσει γιατί έχει εργαστεί σε ομάδες υψηλού επιπέδου, με κόσμο και πίεση όπως η Παρτίζαν και η Ζαλγκίρις».

Για τις Ακαδημίες: «Η ύπαρξη Ακαδημιών είναι πάρα πολύ σημαντική για ένα σύλλογο, για την ανάπτυξη της κουλτούρας του. Είναι κοινωνικό έργο. Στο Παλατάκι υπήρχε ένα κεντρικό και ένα βοηθητικό γήπεδο. Δεν υπήρχαν οι κατάλληλες υποδομές τα προηγούμενα χρόνια. Η πρώτη μου σκέψη για την σημερινή είδηση ήταν “Μακάρι να ήμουν παίκτης”. Να πηγαίνω να σουτάρω, να κάνω προπόνηση».

Για την νέα εποχή του ΠΑΟΚ: «Όλοι όσοι έχουμε ασχοληθεί με τη Διοίκηση Πρωτοδικείου, νιώθουμε ικανοποιημένοι. Όλα αυτά τα χρόνια, με όποιον τρόπο και αν βοηθούσαν δεν μπορούσε να εξασφαλιστεί η ύπαρξη της ομάδας. Πλέον ξεφεύγουμε από την νοοτροπία της επιβίωσης, υπάρχουν όνειρα, φιλοδοξίες και όραμα για πρωταθλητισμό υψηλού επιπέδου».