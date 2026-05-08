Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου: Με τον Σπύρο Χαριτάτο “δέσαμε” χωρίς να το προσπαθήσουμε, αυθόρμητα

Τόσο για την συνέχιση της συνεργασίας με το OPEN όσο και για την απόφαση να έρθει στην Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, μίλησε η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, την Παρασκευή, για τον Alpha.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γοητευτική δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη χημεία που απέκτησαν, αυθόρμητα όπως τονίζει η ίδια, με τον Σπύρο Χαριτάτο.

Ειδικότερα, η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “νομίζω πως δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα για έναν επαγγελματία το μέσο στο οποίο υπηρετεί, να τον εκτιμάει και να τον εμπιστεύεται. Με τον Σπύρο Χαριτάτο “δέσαμε” χωρίς να το προσπαθήσουμε. Αυθόρμητα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς”.

“Θα δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στην εκπομπή την επόμενη σεζόν. Όλα αυτά είναι υπό συζήτηση. Θα τα μελετήσουμε, θα δούμε τι θέλουμε περισσότερο, τι τραβάει και που μπορούμε να είμαστε καλύτεροι”.

“Αποφάσισα να έρθω στην Αθήνα συνειδητοποιημένη, δεν ήταν μια απόφαση που πήρα χωρίς να την σκεφτώ. Άρα ό,τι από δω και πέρα μου προκύπτει και καλούμαι, τουλάχιστον, να ανταπεξέρχομαι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δεν μπορώ να μην με ικανοποιήσει”.

“Όλοι προσπαθούμε και όλοι μαθαίνουμε στην πορεία μας, λάθη κάνω και θα συνεχίσω να κάνω αλλά με ενδιαφέρει να δουλεύω” συμπλήρωσε, ακόμα, η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στις νέες τηλεοπτικές τη δηλώσεις στην εκπομπή του Alpha.

