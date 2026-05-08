Θεσσαλονίκη: Υγρά απόβλητα χύνονται ανεξέλεγκτα στη λίμνη Βόλβη – Βίντεο

Ανησυχία προκαλεί στους κατοίκους του Δήμου Βόλβης η σοβαρή ρύπανση που απειλεί τη λίμνη της περιοχής. Σκουρόχρωμα νερά με αφρούς και έντονη δυσοσμία ρέουν προς το ρέμα της Αγίας Παρασκευής, ενώ η πηγή της μόλυνσης παραμένει άγνωστη.

Τα σκουρόχρωμα νερά, σχηματίζουν έντονους αφρούς καθώς ρέουν στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής στον Προφήτη του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη όπως φαίνεται σε βίντεο που εξασφάλισε και παρουσιάζει η ΕΡΤ και ο δημοσιογράφος Παύλος Σαρόγλου.

Η δυσοσμία είναι έντονη. Το φαινόμενο όπως λένε οι κάτοικοι έγινε πιο έντονο το τελευταίο διάστημα με τις πρόσφατες βροχές, με αποτέλεσμα τα συσσωρευμένα απόβλητα να παρασύρονται και να μεταφέρονται ορμητικά μέσω του ρέματος στη λίμνη Βόλβη που είναι ο φυσικός αποδέκτης, στην οποία υπάρχει αλιευτική δραστηριότητα και προστατεύεται από τη συνθήκη Ramsar.

«Το δυστύχημα είναι ότι αυτό το ποτάμι της Αγίας Παρασκευής καταλήγει στο ποτάμι που ενώνει τη λίμνη Κορώνεια με την λίμνη Βόλβη και όλο αυτό το νερό, το μολυσμένο νερό καταλήγει στη Βόλβη, όπου εκεί υπάρχει αλιεία!…», περιέγραψε ο Δημήτρης Σαμαράς, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Προφήτη.

Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται και το αντλιοστάσιο που υδροδοτεί το Σχολάρι. Η ανησυχία είναι έκδηλη καθώς η ρύπανση όπως υποστηρίζουν κάτοικοι και δημοτική αρχή, δεν φαίνεται να περιορίζεται επιφανειακά στο ρέμα και υπάρχει προβληματισμός και για πιθανή μόλυνση των υπόγειων υδάτων.

«Δίπλα στο ρέμα αυτό υπάρχουν θερμοκήπια που βγάζουν ντομάτες, αγγούρια και διάφορα τρόφιμα και μετά καταλήγει στη λίμνη Βόλβη, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάτι απλό», δήλωσε ο Πασχάλης Δεληβασίλης , αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος του δήμου Βόλβης και πρόσθεσε: «Έχουμε ενημερώσει τους φορείς ότι πρέπει να εμπλακούν άμεσα να διαπιστώσουν από πού προέρχεται και για ποιο λόγο γίνεται».

Όπως υποστηρίζουν, η πηγή της ρύπανσης παραμένει άγνωστη παρότι το πρόβλημα είναι συνεχιζόμενο και η απόρριψη των αποβλήτων αυτών γίνεται σε τακτική βάση.

Ο δήμος Βόλβης έχει ενημερώσει για το ζήτημα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης και τα Δασαρχεία Λαγκαδά και Σταυρού και ζητά άμεσα τη διενέργεια αυτοψιών και τη λήψη δειγμάτων νερού επικαλούμενη σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.