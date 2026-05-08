Μ. Θεμιστοκλέους: "Στους επόμενους 4 μήνες θα έχουν προσληφθεί και οι 3.000 νέοι επικουρικοί εργαζόμενοι στο ΕΣΥ"

Σημαντικά βήματα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στον τομέα της υγείας, αν και απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν. Το ΕΣΥ διαθέτει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Έχουν καλυφθεί κενά στην Περιφέρεια που παρέμεναν ανοιχτά για πολλά χρόνια, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριακών ανακαινίσεων. Επίσης έχει πραγματοποιηθεί σημαντική ψηφιακή αναβάθμιση, ενώ έχουν αναπτυχθεί προληπτικά προγράμματα που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Τα παραπάνω ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλεόυς, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΕΛΛΑΔΑ FM» .

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι «το 2026 θα υπάρξουν 5.000 προκηρύξεις μόνιμων θέσεων και 3.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας». Ειδική αναφορά έκανε στη μεγάλη προκήρυξη 1.000 μόνιμων θέσεων γιατρών, η οποία, όπως είπε, θα εκδοθεί την επόμενη εβδομάδα και θα αφορά νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, τόσο στην Αττική όσο και στην Περιφέρεια. Ο υφυπουργός σημείωσε ακόμη ότι έχει αντιστραφεί το κλίμα σε σχέση με τα χρόνια της κρίσης. Όπως ανέφερε, «στο παρελθόν υπήρχαν θέσεις ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας χωρίς σχεδόν κανέναν υποψήφιο, ενώ σήμερα στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν 6 έως 7 υποψήφιοι για μία θέση». Όπως τόνισε, πρόκειται για μία πολύ σημαντική αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μέσα στους επόμενους 4 μήνες θα έχουν προσληφθεί και οι 3.000 νέοι επικουρικοί εργαζόμενοι στα νοσοκομεία.

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναγνώρισε ότι υπάρχουν νησιά στα οποία εξακολουθούν να καταγράφονται ελλείψεις. Όπως είπε, «τα τελευταία 2 χρόνια έχουν καλυφθεί αρκετές θέσεις, ωστόσο παραμένουν κενά που πρέπει να αντιμετωπιστούν». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δωρεά του Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, που προβλέπει επιπλέον 1.500 ευρώ τον μήνα, πέραν του μισθού, για γιατρούς που υπηρετούν σε 47 μικρά νησιά της χώρας. Όπως σημείωσε, «σε συνδυασμό με επιδόματα που δίνονται από δήμους και περιφέρειες, τα κίνητρα αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην περαιτέρω κάλυψη των κενών». Αναφορικά με τη στέγαση των υγειονομικών στα νησιά, ο υφυπουργός ανέφερε ότι «σε αρκετά νησιά υπάρχουν κοιτώνες στα Κέντρα Υγείας, όπου μπορούν να διαμένουν γιατροί και υγειονομικό προσωπικό». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι σε πολλούς δήμους υπάρχει πολύ καλή συνεργασία, με παραχώρηση στέγης και επιπλέον επιδόματα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

«Το ΕΣΥ, ως δημιούργημα των τελευταίων 40 και πλέον ετών, αποτελεί κοινωνικό κεκτημένο. Ακόμη και σε πολύ δύσκολες περιόδους, όταν άλλα συστήματα υγείας κατέρρευσαν, οι γιατροί, οι νοσηλευτές και το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας κατάφεραν να ανταποκριθούν», τόνισε ο κ. Θεμιστοκλέους. Πρόσθεσε ότι το σύστημα υγείας σε κανένα σημείο του πλανήτη δεν είναι τέλειο, χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «σήμερα στο ΕΣΥ υπάρχουν λιγότερα προβλήματα σε σχέση με το παρελθόν».

