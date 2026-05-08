MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απόλλων Καλαμαριάς: Κάλεσμα στον κόσμο για τον αγώνα ανόδου στη Super League 2

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Απόλλων Καλαμαριάς υποδέχεται την Κυριακή τον Εθνικό Ν. Κεραμιδίου, με στόχο την νίκη, που θα τον φέρει μια ανάσα από τη Super League 2.

Ο πρόεδρος του Απόλλωνα, Φώτης Μπαλτίδης, για τον σημαντικό αγώνα της Κυριακής με τον Εθνικό Ν. Κεραμιδίου (16:00), επισήμανε: «Πριν τρία χρόνια ξεκινήσαμε από το Β’ τοπικό και πλέον η ομάδα μας σε δύο εβδομάδες έχει πολλές πιθανότητες να βρεθεί στη Super league 2.

Όπως πριν τρία χρόνια, έτσι και την Κυριακή, παίκτες, προπονητές, διοίκηση, φίλαθλοι και φυσικά το club Rossoneri που τρία χρόνια είναι δίπλα στην ομάδα στα καλά και στα άσχημα, όλοι μαζί για την Απολλωνάρα μας.

Όλοι στο γήπεδο την Κυριακή για να κάνουμε το βήμα ανόδου. Για την ιστορία μας, τους προγόνους μας, αυτούς που μας βλέπουν από ψηλά για τα παιδιά μας. Μόνο Απόλλων Καλαμαριάς».

Στο άλλο παιχνίδι ανόδου από τη Γ’ Εθνική στη Super League 2, του πρώτου ομίλου της 4ης αγωνιστικής, ο Πανθρακικός θα υποδεχτεί την Ελασσόνα και ακόμη και με ισοπαλία θα πανηγυρίσει την άνοδό του στη Super League 2.

Πηγή: metrosport.gr

Απόλλων Καλαμαριάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Ζευγάρι Ισπανών καταγγέλλει παραφυσικά φαινόμενα στο σπίτι του: “Βλέπουμε σκιές και ακούμε βήματα”

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Η προαγγελία γάμου των Οικονομάκου – Τσερέλα: Δεν παντρεύονται στην Πάρο

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Δημήτρης Οικονόμου – Χωρίς τον Άκη Παυλόπουλο στον ΣΚΑΪ: Δεν πρόκειται να τον δείτε μέχρι νεωτέρας, θα δούμε πότε θα γυρίσει

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τελευταίες παραστάσεις για το “Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα” στο Radio City

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες καθαρισμού στην 29η επαρχιακή οδό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Τραγωδία στην Κηφισιά: Ηλικιωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ και πέθανε