Απόλλων Καλαμαριάς: Κάλεσμα στον κόσμο για τον αγώνα ανόδου στη Super League 2

Ο Απόλλων Καλαμαριάς υποδέχεται την Κυριακή τον Εθνικό Ν. Κεραμιδίου, με στόχο την νίκη, που θα τον φέρει μια ανάσα από τη Super League 2.

Ο πρόεδρος του Απόλλωνα, Φώτης Μπαλτίδης, για τον σημαντικό αγώνα της Κυριακής με τον Εθνικό Ν. Κεραμιδίου (16:00), επισήμανε: «Πριν τρία χρόνια ξεκινήσαμε από το Β’ τοπικό και πλέον η ομάδα μας σε δύο εβδομάδες έχει πολλές πιθανότητες να βρεθεί στη Super league 2.

Όπως πριν τρία χρόνια, έτσι και την Κυριακή, παίκτες, προπονητές, διοίκηση, φίλαθλοι και φυσικά το club Rossoneri που τρία χρόνια είναι δίπλα στην ομάδα στα καλά και στα άσχημα, όλοι μαζί για την Απολλωνάρα μας.

Όλοι στο γήπεδο την Κυριακή για να κάνουμε το βήμα ανόδου. Για την ιστορία μας, τους προγόνους μας, αυτούς που μας βλέπουν από ψηλά για τα παιδιά μας. Μόνο Απόλλων Καλαμαριάς».

Στο άλλο παιχνίδι ανόδου από τη Γ’ Εθνική στη Super League 2, του πρώτου ομίλου της 4ης αγωνιστικής, ο Πανθρακικός θα υποδεχτεί την Ελασσόνα και ακόμη και με ισοπαλία θα πανηγυρίσει την άνοδό του στη Super League 2.

