Γερμανία: Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν στην τράπεζα – Διέφυγαν οι δράστες και αναζητούνται

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση ομηρίας σε τράπεζα στη Γερμανία, ένα θρίλερ που ήταν σε εξέλιξη από το πρωί της Παρασκευής.

Πιο συγκεκριμένα, ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίντσιγκ, στη Ρηνανία-Παλατινάτο, οι δράστες ωστόσο έχουν διαφύγει, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η ομηρία σημειώθηκε το πρωί σε υποκατάστημα της τράπεζας Volksbank στην πόλη Ζίντσιγκ, μετά από επίθεση σε χρηματαποστολή, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και ειδικών μονάδων.

Η ειδική μονάδα SEK εισέβαλε πριν από λίγη ώρα στο υποκατάστημα της Volksbank και βρήκε στο θησαυροφυλάκιο δύο άτομα τα οποία κρατούνταν όμηροι από το πρωί, αλλά όχι τους δράστες, οι οποίοι έχουν διαφύγει. Οι όμηροι είναι σώοι και καλά στην υγεία τους, ενώ στην περιοχή βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης των δραστών.

Υπενθυμίζεται πως στις 10:00 (ώρα Ελλάδος) αυτοκίνητο χρηματαποστολής σταμάτησε έξω από την τράπεζα και ο οδηγός αποβιβάστηκε προκειμένου να συνεννοηθεί με τους υπαλλήλους, όταν δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άνδρα. Εικάζεται ότι ένας εκ των ομήρων ήταν ο οδηγός του οχήματος, ενώ η αστυνομία δεν έχει δώσει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των δραστών.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν εκατοντάδες αστυνομικοί, ενώ ειδικές δυνάμεις έσπευσαν και από τα γειτονικά κρατίδια της Βάδης-Βυρτεμβέργης και της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

