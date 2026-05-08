Τρόμος για γυναίκα στην Φλόριντα που βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν στη βεράντα της – Δείτε βίντεο

Δεν πίστευε στα μάτια της μια γυναίκα στην Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν άκουσε έναν έντονο θόρυβο από τη βεράντα και νόμιζε είχαν εισβάλει κλέφτες.

Όταν όμως βγήκε έξω ήρθε αντιμέτωπη με δύο αλιγάτορες που πάλευαν μεταξύ τους.

Η Κέιλα Μπούρες βρισκόταν στο σπίτι της στην περιοχή Ave Maria μαζί με το μωρό της που κοιμόταν, όταν άκουσε έναν έντονο θόρυβο από τη βεράντα. Ο ήχος γινόταν συνεχώς δυνατότερος, προκαλώντας της την εντύπωση ότι ενδεχομένως κάποιος προσπαθούσε να παραβιάσει το σπίτι της. «Νόμιζα ότι κάποιος έκανε διάρρηξη, γιατί ποτέ δεν φανταζόμουν ότι αλιγάτορες θα έμπαιναν στη βεράντα μου», ανέφερε η ίδια σε δηλώσεις της στο WINK-TV.

Όταν πλησίασε και κοίταξε έξω, διαπίστωσε ότι τον θόρυβο δεν τον έκανε άνθρωπος, αλλά δύο αλιγάτορες που είχαν σκίσει το πλέγμα της βεράντας της και μάχονταν μεταξύ τους. Η γυναίκα τράβηξε βίντεο τη στιγμή που το ένα ερπετό δάγκωνε την ουρά του άλλου.

Η Μπούρες εκτίμησε ότι τα ζώα πιθανότατα πάλευαν για την κυριαρχία της περιοχής. «Φαινόταν σαν να μάχονταν για την επικράτεια. Δεν έμοιαζε με συμπεριφορά ζευγαρώματος, υπήρχε αίμα και τραυματισμοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο σημείο κλήθηκε ειδικός, ο οποίος κατάφερε να ακινητοποιήσει και να απομακρύνει τα δύο ερπετά, παρά τη σφοδρή τους αντίσταση. Οι αλιγάτορες μεταφέρθηκαν σε άλλη περιοχή.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στη γειτονιά, με την Μπούρες να προειδοποιεί τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. «Ήταν τρομακτικό. Προσέχετε τα παιδιά και τα κατοικίδια, γιατί ήταν γρήγοροι και πολύ δυνατοί», δήλωσε.

Σύμφωνα με ειδικούς, η περίοδος ζευγαρώματος των αλιγατόρων στη Φλόριντα ξεκινά τον Απρίλιο και διαρκεί έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, διάστημα κατά το οποίο τα ερπετά εμφανίζονται πιο επιθετικά και εδαφικά.