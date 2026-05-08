Ντουντού: Αδικήσαμε τον εαυτό μας, κίνητρό μας ο ίδιος ο Άρης

Για την αναμέτρηση του Άρη με τον ΟΦΗ στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής των play offs για τις θέσεις 5-8 του πρωταθλήματος της Super League μίλησε ο Ντούντου, αποκαλύπτοντας το κίνητρο για την ομάδα.

Παράλληλα παραδέχθηκε ότι αδίκησαν τους εαυτούς τους και τέλος τόνισε ότι το παιχνίδι θα είναι δύσκολο και για τους δύο.

Αναλυτικά όσα είπε στη Nova:

Για την ιδιότυπη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα πλέι οφ του γκρουπ 5-8: «Είναι περίεργη η κατάσταση που βιώνουμε και τη συζητάμε μεταξύ μας στα αποδυτήρια. Στο ποδόσφαιρο, όπως και στην ζωή, πάντα χρειαζόμαστε κίνητρο. Και για εμάς ένα είναι το κίνητρο που υπάρχει! Δεν χρειάζεται καν να συζητήσουμε ποιο είναι το κίνητρο για εμάς! Είναι η ίδια η ομάδα. Ο Άρης είναι ένα μεγάλο κλαμπ κι αυτό από μόνο του δίνει κίνητρο σε εμάς να νικήσουμε σε όλα τα παιχνίδια, που απομένουν μέχρι τη λήξη των πλέι οφ».

Για το γεγονός ότι μόνο στα τελευταία παιχνίδια δείχνει να έχει βρει η ομάδα τα πατήματά της: «Δουλεύουμε πολύ στις προπονήσεις κι αυτό είναι κάτι που βγαίνει στο γήπεδο. Σε προσωπικό επίπεδο μιλώντας, όταν μου δίνεται η ευκαιρία από τον προπονητή μου προσπαθώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».

Για τη φετινή σεζόν: «Αδικήσαμε τους εαυτούς μας! Έχουμε καλό τεχνικό επιτελείο κι ένα καλό σύνολο παικτών κι αν είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα να παίρνουμε καλά αποτελέσματα, θα τα είχαμε πάει καλύτερα στο πρωτάθλημα. Στο μυαλό μας έχουμε να τελειώσουμε τη σεζόν με νίκες και να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε για την επόμενη σεζόν, για να βελτιώσουμε τα πράγματα».

Για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ: «Ο ΟΦΗ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αυτό φαίνεται κι από το γεγονός ότι πήρε το Κύπελλο. Θα είναι διαφορετικό το παιχνίδι απέναντι στον ΟΦΗ σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο. Περιμένουμε ότι οι παίκτες του ΟΦΗ θα έρθουν στη δική μας έδρα για να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και για εκείνους και για εμάς. Εμείς θα επιδιώξουμε να πάρουμε και πάλι τη νίκη, αυτή τη φορά στην έδρα μας, με τον κόσμο μας».