Ρεάλ Μαδρίτης: Πρόστιμο 500.000 ευρώ σε Τσουαμενί και Βαλβέρδε για τον καυγά τους στην προπόνηση

Βαριά είναι η καμπάνα για Τσουαμενί και Βαλβέρδε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αφού τους επέβαλε από 500.000 ευρώ πρόστιμο στον καθένα, μετά τον σοβαρό τους καβγά στην προπόνηση.

Ο σύλλογος επέβαλε πρόστιμο 500.000 ευρώ σε κάθε παίκτη, ένα πρωτοφανές ποσό στην πρόσφατη ιστορία του συλλόγου που αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα με την οποία αξιολόγησε το περιστατικό.

Και οι δύο παίκτες εμφανίστηκαν ενώπιον του πειθαρχικού υπευθύνου, παραδέχτηκαν το λάθος τους, εξέφρασαν μεταμέλεια και ζήτησαν συγγνώμη ο ένας στον άλλον, στον σύλλογο, στα αποδυτήρια, στο προπονητικό επιτελείο και στους οπαδούς.

Παρά την σημαντική οικονομική ποινή, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να μην επιβάλει αγωνιστικές κυρώσεις.

Ούτε ο Βαλβέρδε, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για 10 έως 14 ημέρες λόγω του τραυματισμού, ούτε ο Τσουαμένι θα αποκλειστούν από τις ομαδικές προπονήσεις ούτε θα χάσουν κανέναν αγώνα.

Ως εκ τούτου, θα παραμείνουν διαθέσιμοι για τον Αρμπελόα για το Clásico και για το υπόλοιπο της σεζόν.

Με αυτήν την απόφαση, ο σύλλογος στοχεύει να επιλύσει το περιστατικό εσωτερικά με μια παραδειγματική οικονομική ποινή, αποτρέποντας παράλληλα το θέμα να έχει αθλητικές επιπτώσεις για την ομάδα σε ένα κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης:

“Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, μετά τα γεγονότα που οδήγησαν στην έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας χθες εναντίον των παικτών μας Φεντερίκο Βαλβέρδε και Αουρελιέν Τσουαμένι, και οι δύο εμφανίστηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή της υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, οι παίκτες εξέφρασαν τη βαθιά τους λύπη για ό,τι συνέβη και ζήτησαν συγγνώμη ο ένας από τον άλλον.

Έχουν επίσης ζητήσει συγγνώμη από τον σύλλογο, τους συμπαίκτες τους, το προπονητικό επιτελείο και τους οπαδούς, και αμφότεροι έχουν τεθεί στη διάθεση της Ρεάλ Μαδρίτης για να δεχτεί οποιαδήποτε τιμωρία κρίνει κατάλληλη ο σύλλογος.

Δεδομένων αυτών των συνθηκών, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να επιβάλει οικονομικό πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ σε κάθε παίκτη, ολοκληρώνοντας έτσι τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες”.