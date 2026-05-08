Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον νέο πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον νέο πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, για την ανάληψη των καθηκόντων του με μία ανάρτησή του στο Χ το απόγευμα της Παρασκευής.

Αναλυτικά το μήνυμα του πρωθυπουργού:

«Συγχαρητήρια στον πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ για την ανάληψη των καθηκόντων του. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι γειτονικές χώρες και στενοί εταίροι στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, αφοσιωμένες στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της περιοχής. Προσβλέπω σε μια ενισχυμένη συνεργασία, ιδίως στον τομέα της ενέργειας, προς όφελος των λαών μας και της περιοχής».