Η στιγμή που μαχητικά των ΗΠΑ χτυπούν ιρανικά δεξαμενόπλοια – Δείτε βίντεο

Βίντεο με τα χτυπήματα που κατάφεραν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ σε δύο ιρανικά δεξαμενόπλοια έδωσε στη δημοσιότητα η CENTCOM.

Όπως ισχυρίζονται οι Αμερικανοί, πρόκειται για δεξαμενόπλοια που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Το Κεντρικό Διοικητήριο των ΗΠΑ (CENTCOM) σημείωσε σε ανακοίνωσή του πως έθεσε εκτός λειτουργίας «τα ιρανικής σημαίας δεξαμενόπλοια Sea Star III και Sevda στις 8 Μαΐου, καθώς προσπάθησαν να εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι παραβιάζοντας τον αμερικανικό αποκλεισμό».

«Ένα μαχητικό F/A-18 Super Hornet του Ναυτικού των ΗΠΑ από το USS George H.W. Bush χτύπησε με ακρίβεια τα φουγάρα και των δύο πλοίων με πυρομαχικά, εμποδίζοντάς τα να φτάσουν στο Ιran», τονίζεται.

