Βόλος: Προφυλακιστέος ο επίδοξος ληστής που ξυλοκόπησε και χτύπησε με σίδερο 55χρονο

Προφυλακιστέος κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου, ο 48χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια έναν 55χρονο στην πυλωτή της πολυκατοικίας του τον περασμένο Φεβρουάριο και συνελήφθη τρεις μήνες αργότερα.

Όπως αναφέρουν το gegonotanews.gr, σε βάρος του 48χρονου είχε αρχικά ασκηθεί δίωξη για ληστεία και βαριά σωματική βλάβη, ωστόσο η δεύτερη κατηγορία αναβαθμίστηκε σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος ισχυρίζεται πως δεν είχε πρόθεση να ληστέψει το θύμα, αλλά περνούσε έξω από την πολυκατοικία όταν ο 55χρονος τον είδε από το μπαλκόνι και του ζήτησε να αποχωρήσει. Ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε, λέγοντάς του πως αν ήθελε να τον διώξει, να καλέσει την αστυνομία.

Ισχυρίστηκε ότι το θύμα του επιτέθηκε πρώτο

Κατά τους ισχυρισμούς του, ο 55χρονος κατέβηκε στην πυλωτή και του επιτέθηκε πρώτος, με τον ίδιο να ανταποδίδει τα χτυπήματα, όπως παραδέχθηκε και στην απολογία του.

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο 48χρονος φέρεται να χτύπησε τον 55χρονο στο κεφάλι με σιδερένιο αντικείμενο, στη συνέχεια να του έκανε «κεφαλοκλείδωμα» και να τον άφησε λιπόθυμο στο έδαφος πριν τραπεί σε φυγή.

Ταυτοποιήθηκε μέσω βίντεο

Ο 48χρονος ταυτοποιήθηκε μέσω βιντεοληπτικού υλικού, έπειτα από καταγγελία του θύματος, ενώ σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Βόλου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κατηγορούμενος είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών και γνωστός στις Αρχές από παλαιότερες υποθέσεις.