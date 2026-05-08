Έλενα Κρεμλίδου για την υπόθεση revenge porn: “Είναι ένα τραύμα που θα το κουβαλάω μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή”

Παρά την καταδίκη του αστυνομικού που είχε διαρρεύσει γυμνή φωτογραφία της στο διαδίκτυο το 2020, η Έλενα Κρεμλίδου δήλωσε πως η υπόθεση revenge porn της άφησε ένα τραύμα που ποτέ δεν θα αποβάλλει.

Η Instagrammer αναγνώρισε ότι πέτυχε μία σημαντική νίκη, αλλά διευκρίνισε πως θα ακολουθήσουν πολλά ακόμα δικαστήρια.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Παρασκευή 8 Μαΐου, η Έλενα Κρεμλίδου δήλωσε: «Η υπόθεση του revenge porn δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχω πολλά δικαστήρια, αλλά σίγουρα το ότι είχα μία τέτοια νίκη είναι πολύ σημαντικό και για μένα και για όλες τις γυναίκες στην Ελλάδα. Είναι ένα τραύμα που πάντα θα το κουβαλάω μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή».

Συνεχίζοντας, η Instagrammer εκμυστηρεύτηκε πως κάνει ψυχοθεραπεία από τότε που ξεκίνησε η υπόθεση μέχρι σήμερα για να διαχειριστεί αυτό που της συνέβη. «Έκανα ψυχοθεραπεία πάρα πολλά χρόνια για να το ξεπεράσω, είναι οκτώ χρόνια αυτή η ιστορία. Ακόμα με θεραπείες το διαχειρίζομαι. Δεν είναι κάτι που περνάει εύκολα», πρόσθεσε.

