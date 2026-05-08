Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Η ζωή δεν είναι ψηφιακή, η δε ανθρώπινη ψυχή είναι γεμάτη αισθήματα

Στη σημασία της παιδείας, των αξιών και της πνευματικής νοημοσύνης, μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ιλιγγιώδη τεχνολογική πρόοδο, αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθυνόμενος στους μαθητές, τις μαθήτριες και το εκπαιδευτικό προσωπικό των Αρσακείων σχολείων, νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή, στο πλαίσιο της επίσκεψης στα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού.

«Η ζωή σας θα εκτυλίσσεται πλέον μέσα στο περιβάλλουν που δημιουργεί η ιλιγγιώδης πρόοδος της τεχνολογίας, με αποκορύφωμα την ταχύτατη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Είναι βέβαιο ότι θα ομιλούμε για την περίοδο προ και μετά της ΤΝ. Η κυριαρχία της στη ζωή του κόσμου, παρά τα θετικά που θα προσφέρει, δεν θα εξελίσσεται ανεπηρέαστη από επικίνδυνες απολυτοποιήσεις», ανέφερε ο Παναγιώτατος και προέτρεψε τα παιδιά να καλλιεργούν την πνευματική νοημοσύνη, «η οποία αναφέρεται στις υψηλές αξίες της χριστιανικής μας παράδοσης, στη ρίζα των μεγάλων ανθρωπιστικών ιδεωδών».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε επίσης: «Παρά την όντως εκπληκτική επιστημονική πρόοδο στην εποχή μας, η υπαρξιακή πληρότητα και η ανθρωπιά δεν είναι αυτονόητες, δεν είναι δεδομένες, αλλά απαιτούν δέσμευση και αγώνα. Η παιδεία οφείλει να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, να βοηθεί τα παιδιά να ανακαλύπτουν και να ενστερνιστούν τις πνευματικές αξίες».

Όπως επεσήμανε, «η πραγματική ζωή είναι περισσότερο από τη μετρήσιμη πραγματικότητα, τους αριθμούς, περισσότερο από την τετράγωνη λογική. Η ζωή δεν είναι ψηφιακή. Η δε ανθρώπινη ψυχή είναι γεμάτη αισθήματα, ενσυναίσθηση και αυθόρμητες ιεραρχήσεις προτεραιοτήτων».

«Δεν συγκροτεί την ανθρωπιά μας μόνο η λογική σκέψη. Το σχολείο πρέπει μαζί με τις γνώσεις να αποκαλύπτει στα παιδιά μας τη διάσταση του βάθους. Να οξύνει το αισθητήριό τους για την ομορφιά και την αλήθεια. Να τα φέρει να αντιστέκονται στην πεζότητα και τη χρησιμοθηρία», τόνισε.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, στο πλαίσιο της πολυήμερης επίσκεψής του στην Αθήνα, βρέθηκε στα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 190 χρόνια από την ίδρυση της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Μετά το τρισάγιο που τέλεσε αρχικά, και στο οποίο μνημονευθήκαν οι δωρητές και ευεργέτες των Αρσακείων, στον ναό της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Αρσακείου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης απηύθυνε λόγο προς μαθητές και εκπαιδευτικούς και ευλόγησε την εκπαιδευτική κοινότητα, παρουσία, μεταξύ άλλων, εκπροσώπων της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Αποστολικού Νούντσιου, της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, της τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, της πρόξενου στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Αθανασίας Ηλιάκη, του δημάρχου Φιλοθέης-Ψυχικού, Χαράλαμπου Μπονάτσου, της δημάρχου Διονύσου Κατερίνας Μαϊχόσογλου, του πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμου Σιάσου, καθώς επίσης και του προέδρου του ΔΣ της ΦΕ, Γεωργίου Μπαμπινιώτη, μελών του ΔΣ και εταίρων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην εκδήλωση παράβρέθηκαν μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί των Αρσακείων Σχολείων της Αθήνας, της Πάτρας, της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων και των Τιράνων.

Ο πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Γεώργιος Μπαμπινιώτης, κατά την προσφώνηση του Πατριάρχη έκανε λόγο για «μεγάλη συμβολική και ουσιαστική τιμή» το να παραστεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην έναρξη των εορτασμών για τα 190 χρόνια της ΦΕ και τον χαρακτήρισε «πρότυπο οικουμενικού ιεράρχη», «έναν σχεδόν θρύλο Ορθοδοξίας» και «μία κατ’ εξοχήν πνευματική προσωπικότητα που διδάσκει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την οικοφιλία και την παγκόσμια ειρήνη, δηλαδή τα θεμέλια της Ορθόδοξης Χριστιανικής θρησκείας».

Ο κ. Μπαμπινιώτης αναφέρθηκε ειδικότερα και στη «βαθιά γνώση και πρότυπη αξιοποίηση» της ελληνικής γλώσσας από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. «Είναι γνήσιος κήρυκας της αξίας της ελληνικής γλώσσας ως πολύτιμου πολιτισμικού θησαυρού του ελληνισμού όπου Γης», είπε χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε, δε, τη «φανερή ευαισθησία» του Πατριάρχη σε θέματα της εκπαίδευσης και της παιδείας, μέσα από τον «αγώνα που δίνει για τα σχολεία της Πόλης», για την επανίδρυση της Σχολής της Χάλκης, καθώς επίσης και την επιτυχία του εγχειρήματος να λειτουργήσει σχολείο στην Ίμβρο.

Επίσης, ο κ. Μπαμπινιώτης αναφέρθηκε στη σχέση της Κωνσταντινούπολης με το Αρσάκειο, καθώς ήδη το 1937, έναν χρόνο μετά την ίδρυση του, το Αρσάκειο είχε 66 Κωνσταντινοπολίτες εταίρους.

Καταλήγοντας στην προσφώνηση, ο κ. Μπαμπινιώτης πρότεινε, εκ μέρους του ΔΣ της ΦΕ, στον Οικουμενικό Πατριάρχη να υπάρξει στενή συνεργασία με των Αρσακείων με τα σχολεία της Κωνσταντινούπολης, τη Μεγάλη του Γένους Σχολή, το Ζωγράφειο και το Ζάππειο Παρθεναγωγείο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μετά την τέλεση του τρισάγιου και κατά την έναρξη της εκδήλωσης για τον εορτασμό των 190 χρόνων από την ίδρυση της ΦΕ, δύο μαθήτριες στο τραγούδι και ένας μαθητής στο πιάνο ερμήνευσαν τα ποιήματα «Τι θέλω» του Γεώργιου Δροσίνη και «Η Πόλις» του Κωνσταντίου Π. Καβάφη σε μελοποίηση Μίκη Θεοδωράκη.

Ο κ. Μπαμπινιώτης χάρισε ένα εγκόλπιο στον Πατριάρχη ενώ μαθητές τριών δημοτικών των Αρσακείων του παρέδωσαν ένα άλμπουμ με ζωγραφιές εμπνευσμένες από τα διδάγματα του Πατριάρχη για την οικολογία.

Τέλος, τη φήμη του Πατριάρχη έψαλε η χορωδία του δημοτικού του Αρσακείου και τον ύμνο των Αρσακείων, η χορωδία του γυμνασίου.