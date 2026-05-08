Θεσσαλονίκη: Τελευταίες παραστάσεις για το “Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα” στο Radio City

Με αδιάκοπα sold out, ενθουσιώδη υποδοχή και συγκινητικές αντιδράσεις από το κοινό, η μεγάλη μουσικοθεατρική επιτυχία του Πέτρου Ζούλια «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» ολοκληρώνει τον θριαμβευτικό της κύκλο στη Θεσσαλονίκη!

Η παράσταση που κατέκτησε το κοινό της πόλης από την πρώτη στιγμή, συνεχίζει για λίγες μόνο τελευταίες παραστάσεις στο Θέατρο Radio City, προσφέροντας μια ανεπανάληπτη θεατρική εμπειρία γεμάτη συγκίνηση, γέλιο και αξέχαστες μελωδίες.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ένα λαμπερό σύνολο ηθοποιών: Βίκυ Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας και Θοδωρής Αθερίδης.

Η παράσταση ζωντανεύει τη συναρπαστική προσωπική διαδρομή του σπουδαίου συνθέτη Γιώργου Ζαμπέτα, μέσα από αγαπημένα τραγούδια και αληθινές ιστορίες, σε ένα σκηνικό γεμάτο ενέργεια και αυθεντικότητα.

Ο Πέτρος Ζούλιας υπογράφει ένα έργο γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση, βασισμένο στο αποκαλυπτικό βιβλίο της Κατερίνας Ζαμπέτα «Γιώργος Ζαμπέτας, Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω», φωτίζοντας τη μοναδική προσωπικότητα του λαϊκού δημιουργού.

Ιδιαίτερη θέση στην παράσταση έχουν τα αυθεντικά ηχητικά ντοκουμέντα με τη φωνή του ίδιου του Ζαμπέτα, καθώς και σπάνια οπτικοακουστικά αποσπάσματα, που δημιουργούν την αίσθηση ότι ο ίδιος ο καλλιτέχνης βρίσκεται επί σκηνής — σχολιάζει, παρεμβαίνει και συγκινεί.

Μια παράσταση που δεν αποτελεί απλώς ένα αφιέρωμα, αλλά μια ζωντανή λαϊκή γιορτή. Ένα θεατρικό γεγονός που γίνεται ο ίδιος ο Ζαμπέτας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Ενορχηστρώσεις : Άκης Δείξιμος – Μιχάλης Ασίκης

Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή

Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου

Χορογραφίες: Φώτης Διαμαντόπουλος

Σχεδιασμός Φωτισμών: Μελίνα Μάσχα

Επεξεργασία- Δημιουργία βίντεο: Κάρολος Πορφύρης

Μουσική Διδασκαλία: Άκης Δείξιμος

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριάννα Τουντασάκη

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Βίκυ Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης.

ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

Αντώνης Βαρθαλίτης

Ζαραγκαλης Γιάννης

Ραφαήλ Κριτούλης

Ξυδης Μάρκος

Πάνος Παταγιάννης

Μαρίνα Σαμάρκου

Μαριάννα Τουντασάκη

Φαίη Φραγκαλιώτη

Ιάσονας Χρόνης

Συμμετέχουν: Νίκη Παπαβασιλείου – Ηλιάνα Υφαντή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

   RADIO CITY: Λεωφ. Βασ. Όλγας 11, Θεσσαλονίκη 546 40

Τηλέφωνο: 231 325 4500

Ημέρες Παραστάσεων: από 29/4 εως και 10/5

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/malista-kyrie-zampeta-1/ και στα ταμεία του Θεάτρου.

Θεσσαλονίκη

