Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή της: “Μου λείψαμε, ανυπομονώ”

Την καλύτερη φάση της ζωής της βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς πριν από λίγες μόλις εβδομάδες έγινε μητέρα για πρώτη φορά.

Η λαμπερή παρουσιάστρια του ALPHA έφερε στον κόσμο την κορούλα της, που θα πάρει το όνομα Ξένια, την Παρασκευή και έναν μήνα αργότερα δηλώνει έτοιμη να επιστρέψει στο τηλεοπτικό της πόστο. Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε μέσω των social media ότι επιστρέφει στο πλατό της «Super Κατερίνας» τη Δευτέρα 11 Μαΐου.

«Μου λείψαμε. Τα λέμε λοιπόν ξανά τη Δευτέρα στις 10:00. Ανυπομονώ», έγραψε στο story που δημοσίευσε στο Instagram η Κατερίνα Καινούργιου.

Η Κατερίνα Καινούργιου τα ξημερώματα της Παρασκευής (01.05.2026) είχε γενέθλια και έβαλε ένα συγκινητικό story στο Instagram, τονίζοντας ότι τα φετινά είναι πολύ διαφορετικά από όλα τα προηγούμενα, διότι κρατά στην αγκαλιά της τη μονάκριβη κορούλα της.