Τραγωδία στην Ηλεία: Αγρότης καταπλακώθηκε από τρακτέρ και τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι – Φωτο

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/5) στην περιοχή ανάμεσα στο Βαρθολομιό και τη Λυγιά κοντά στο Βρανά στην Ηλεία, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, πρόκειται για αγρότη ηλικίας περίπου 50 με 55 ετών, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε εργασίες στο χωράφι με το τρακτέρ του.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, που απεγκλώβισαν τον αγρότη και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας από γεωργικό ελκυστήρα έπειτα από εκτροπή και ανατροπή του σε περιοχή του δήμου Πηνειού Ηλείας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστεςμε 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 8, 2026

