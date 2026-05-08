MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στην Ηλεία: Αγρότης καταπλακώθηκε από τρακτέρ και τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι – Φωτο

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/5) στην περιοχή ανάμεσα στο Βαρθολομιό και τη Λυγιά κοντά στο Βρανά στην Ηλεία, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, πρόκειται για αγρότη ηλικίας περίπου 50 με 55 ετών, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε εργασίες στο χωράφι με το τρακτέρ του.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, που απεγκλώβισαν τον αγρότη και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Δείτε φωτογραφίες:

Ηλεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Συναγερμός στην Αχαΐα: Δέκα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Πρόσκληση για κατάταξη στρατεύσιμων με την Β’ ΕΣΣΟ 2026 στον Στρατό Ξηράς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Σδούκου: Το κοινωνικό ρεύμα θέλει πρόοδο και σταθερότητα – Η αυτοδυναμία δεν είναι κομματικός, αλλά εθνικός στόχος

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Financial Times: Η ΕΕ προετοιμάζεται για “ενδεχόμενες” συνομιλίες με τον Πούτιν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Τετραήμερη εργασία; Κι όμως γίνεται

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Τζέφρι Έπσταϊν: “Το σημείωμα αυτοκτονίας δεν είναι πλαστό”, επιμένει ο συγκρατούμενός του