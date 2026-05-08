Μπέσσυ Αργυράκη για Eurovision 2026: “Ήδη μας έχει φτάσει στα ουράνια ο Ακύλας”

Την Μπέσσυ Αργυράκη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής “Buongiorno” και η δημοσιογράφος Βασιλική Μπασιούρη, όπως είδαμε την Παρασκευή στο πρόγραμμα του Μεγάλου Καναλιού.

Πιο συγκεκριμένα, η Μπέσσυ Αργυράκη επισήμανε αρχικά πως “ήδη μας έχει φτάσει στα ουράνια ο Ακύλας. Οι προσδοκίες μας και οι προσμονές μας ελπίζω να εναρμονιστούν με ένα καλό αποτέλεσμα”.

“Αυτό δηλαδή που του πρέπει, που του αξίζει και αυτό που πιστεύω. Πιστεύω ότι αυτό το τραγούδι είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόταν για την Eurovision. Πιστεύω ότι από τον κόσμο θα πάει πάρα πολύ καλά. Τώρα από τις επιτροπές, που ‘ναι λίγο πιο συντηρητικές, έχουμε μια μικρή αγωνία”, συμπλήρωσε.

“Η Antigoni μας, που εκπροσωπεί φέτος την Κύπρο, είναι ένα εξαίρετο πλάσμα. Λαμπερό, με μια πολύ ωραία φωνή που πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά” συμπλήρωσε ακόμα η Μπέσσυ Αργυράκη στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις στην κάμερα της ψυχαγωγικής εκπομπής της Φαίης Σκορδά.

