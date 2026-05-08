MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Ζελένσκι επιβεβαιώνει την τριήμερη εκεχειρία και την ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε σήμερα ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τριήμερη εκεχειρία με τη Ρωσία (στις 9, 10 και 11 Μαΐου), στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών των ΗΠΑ με απώτερο σκοπό τον τερματισμό του πολέμου, ύστερα από τέσσερα και πλέον χρόνια.

Σε μηνύματα που κοινοποίησε μέσω X και Telegram, ο Ζελένσκι αναφέρει ότι συμφωνήθηκε η ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα.

Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει μονομερή κατάπαυση πυρός για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας πως αν η Ουκρανία επιχειρούσε να διαταράξει τις εκδηλώσεις στη Μόσχα θα εξαπέλυε «μαζική πυραυλική επίθεση» στο κέντρο του Κιέβου.

Στο διάταγμα που υπέγραψε απόψε, ο Ζελένσκι αναφέρει ότι έδωσε εντολή «να επιτραπεί η διεξαγωγή παρέλασης στην πόλη της Μόσχας (Ρωσική Ομοσπονδία) την 9η Μαΐου 2026», επισημαίνοντας ότι η Κόκκινη Πλατεία θα αποκλειστεί από το στόχαστρο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Η Κόκκινη Πλατεία είναι λιγότερο σημαντική για εμάς από τις ζωές των ουκρανών αιχμαλώτων οι οποίοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους», εξήγησε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε ανάρτησή του.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ,, Ντόναλντ Τραμπ, και το επιτελείο του για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες τους, συμπληρώνοντας πως αναμένει από την Ουάσινγκτον να διασφαλίσει ότι η ρωσική πλευρά θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Κερατσίνι: Άνδρας πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι – Βούτηξε στο κενό όταν πλησίασαν αστυνομικοί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Ηράκλειο: “Να με περάσετε για τελευταία φορά από το μνήμα του παιδιού μου” ζήτησε ο 54χρονος που σκότωσε τον 21χρονο Νικήτα

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Ο Στέλιος Παρλιάρος διαψεύδει τις φήμες για τον Άκη Πετρετζίκη: “Δεν ίσχυαν ποτέ αυτά τα κουτσομπολιά”

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Λένα Ζευγαρά: Έχω μια βαθιά αγάπη για τον Βασίλη Καρρά, εκείνος μας δίδαξε να είμαστε άνθρωποι

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στο επίκεντρο η αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Ζιάκα στη συνάντηση Μιχαηλίδου – Αλεξανδρίδη – Τα επόμενα βήματα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι πέταξαν πέτρες σε εν κινήσει αστικό λεωφορείο και έσπασαν τα τζάμια του