Μαρία Καρυστιανού: “Αποδέχομαι να τεθώ επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών” – Εντός Μαΐου η παρουσίαση του κόμματος

Και τυπικά επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών θα είναι η Μαρία Καρυστιανού, κάτι που γνωστοποίησε σε μήνυμά της όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης.

𝐇 ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΘΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Με βαθιά συγκίνηση και αίσθημα ιστορικής ευθύνης, τα μέλη της Περιφερειακής Οργάνωσης Πολιτών Κρήτης υποδέχονται την επίσημη απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας και αναλαμβάνει πλέον και επίσημα την ηγεσία του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών.

Η γυναίκα που έγινε το σύμβολο του αγώνα για την αλήθεια και την αξιοπρέπεια, ενώνει τη φωνή της με τους πολίτες της Κρήτης και ολόκληρης της Ελλάδας, μετατρέποντας μια αυθόρμητη κοινωνική ανάγκη σε μια οργανωμένη θεσμική δύναμη διεκδίκησης.

Στο μήνυμά της προς την Οργάνωσή μας, η κ. Καρυστιανού αναγνωρίζει την αντοχή και την αποφασιστικότητα της Κρήτης, δηλώνοντας έτοιμη να ανταποκριθεί στη «βαριά και ιστορική ευθύνη» της ηγεσίας ενός κινήματος που συνδημιουργήθηκε από συμπατριώτες μας στην Ελλάδα και την ομογένεια.

Το Μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού

Η κ. Καρυστιανού σε μήνυμα της προς την Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης, αναφέρει χαρακτηριστικά:

“Αγαπητές φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την ετοιμότητα και στήριξη σας σε αυτό το κίνημα που μας ένωσε όλους.

Η αποφασιστικότητα και η εμπιστοσύνη, που επιδεικνύετε αποτελούν για μένα το πιο ισχυρό στήριμα. Μου δίνετε τη δύναμη να συνεχίσω μαζί σας τον ιερό αγώνα για δικαιοσύνη και δημοκρατία, για μια Ελλάδα που δεν θα μας πληγώνει, αλλά θα μας αγκαλιάζει, για μια πατρίδα προστάτιδα των παιδιών μας και των επόμενων γενεών.

Αποδέχομαι με τιμή και αίσθημα ευθύνης την παρότρυνση σας να τεθώ επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών, που χτίζουμε μέρα με τη μέρα όλοι μαζί.

Δεν είμαστε απλώς μια ομάδα, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια που μεγαλώνει συνεχώς, επειδή την ενώνει η αλήθεια και η αγάπη για το δίκαιο. Γνωρίζετε καλά ότι η φωνή μας προκαλεί στους λεηλατούντες τη χώρα μας πανικό, ότι κι αν μηχανεύονται αυτοί που φοβούνται την κάθαρση, δεν πρόκειται να μας αναχαιτίσουν. Η δική μας πορεία είναι ενωτική, κοιτάζει μόνο μπροστά και δεν έχει γυρισμό. Είμαστε πολλοί, περισσότεροι από όσο τολμάτε να φανταστείτε και συνεχίζουμε ενωμένοι το ταξίδι για το δίκαιο και την αλήθεια.

Πολλές από τις σκέψεις και τις αγωνίες σας αποτέλεσαν έμπνευση για την ιδρυτική μας διακήρυξη, που τις επόμενες μέρες θα καταθέσουμε στον Άρειο Πάγο και θα παρουσιαστεί επίσημα μέσα στον Μάιο. Θα είναι τεράστια η χαρά και η τιμή αν είστε παρόντες αυτή την ξεχωριστή στιγμή, να σφίξουμε τα χέρια, να γίνουμε μια αγκαλιά και να πάρουμε δύναμη ο ένας από τον άλλο.

Καλή αντάμωση και καλή συμπόρευση στο δρόμο του δικαίου. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα!”

Συμπόρευση και Δράση

Η Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης καλεί κάθε πολίτη να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Με τη Μαρία Καρυστιανού στην πρώτη γραμμή, ο κοινός αγώνας για τη συνολική αναγέννηση της πατρίδας μας, την αποκατάσταση των θεσμών και την προάσπιση των δημοκρατικών αξιών, αποκτά πλέον ουσιαστική δυναμική και μια καθαρή φωνή που εκφράζει τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.