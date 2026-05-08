Μαργαρίτης Σχοινάς για Πέλλα: Τα κεράσια είναι ο “κόκκινος χρυσός” της περιοχής

Τα κεράσια της Πέλλας είναι μια ιστορία επιτυχίας της ελληνικής γεωργίας και αποτελούν τον «κόκκινο χρυσό» της περιοχής, επισήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος επισκέφθηκε ένα από τα πιο σύγχρονα κτήματα με κερασιές και είδε τα πρώτα πρώιμα κεράσια στο χωριό Μαυροβούνι.

«Σε μία εποχή που η ελληνική γεωργία γίνεται αντικείμενο κριτικής, αρνητικών ειδήσεων και αντιπαράθεσης, υπάρχουν δεκάδες ιστορίες επιτυχίας που δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Παράγουμε προϊόντα ποιότητας, πρωταγωνιστούμε στις εξαγωγές, δημιουργούμε τοπικές συνθήκες ανάπτυξης και απασχόλησης, με σεβασμό στο περιβάλλον και υπεραξίες στη παραγωγή. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της θετικής τάσης είναι το ελληνικό κεράσι. Όσο θα είμαι στο υπουργείο θα συνεχίσω να αναδεικνύω αυτές τις ιστορίες επιτυχίας, που δείχνουν τον δρόμο για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πέλλα: Η «βασίλισσα» της Ελλάδας στην καλλιέργεια κερασιών

Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας είναι η «βασίλισσα» της Ελλάδας στην καλλιέργεια κερασιών, με 111.211 στρέμματα σε πεδινές και ορεινές περιοχές, και παράγει το 75% της πανελλαδικής παραγωγής κερασιού, που είναι 60.000 τόνοι σε σύνολο 80.000 τόνων, ενώ η παραγωγή αυτή συνεισφέρει με 144.000.000 ευρώ στον πλούτο της περιοχής, όπως εξήγησε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Ιορδάνης Τζαμτζής, ο οποίος υποδέχθηκε και συνόδευσε τον υπουργό.

Τα κεράσια της Πέλλας εξάγονται στην Ευρώπη, στην Αμερική και σε πολλές άλλες χώρες και ο αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για την έξοδο των κερασιών στις διεθνείς αγορές.

Η έλλειψη εργατικών χεριών είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην καλλιέργεια κερασιών και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε εργάτες γης από το Βιετνάμ, με κάποιους να εργάζονται ήδη.

Ενδιαφέρον της Ιαπωνίας για τις ανθισμένες κερασιές

Η θέαση των ανθισμένων κερασιών έχει προκαλέσει μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον, με ενδεικτικό αυτό της Ιαπωνίας, καθώς ο πρέσβης της επισκέφθηκε δυο φορές την Πέλλα για να τις θαυμάσει.

«Εμείς έχουμε το δικό μας χανάμι (έτσι ονομάζεται η θέαση ανθισμένων κερασιών στην Ιαπωνία) και όταν ήρθε ο πρέσβης της Ιαπωνίας έτριβε τα μάτια του με την εικόνα που αντίκρισε. Εντυπωσιασμένος, μας είπε ότι εκεί έχουν ανθισμένες κερασιές μόνο στους κήπους των πόλεων», τόνισε ο κ. Τζαμτζής.

Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον Σεπτέμβριο, όπου η Ιαπωνία θα είναι η Τιμώμενη Χώρα, θα συναντηθεί με τον πρέσβη για να συζητήσουν σχετικά με τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων στην καλλιέργεια κερασιών

Ο κ. Σχοινάς συναντήθηκε και με τον ιδιοκτήτη του κτήματος και διαπίστωσε ότι στη συγκεκριμένη καλλιέργεια, σε έκταση περίπου δέκα στρεμμάτων, χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονες μέθοδοι, όπως και σε πολλά άλλα κτήματα.

Εφαρμόζει το μονόκλωνο σύστημα φύτευσης, που εξασφαλίζει την άριστη αναλογία φύλλων και καρπών στο δένδρο κι έχει εγκαταστήσει σύστημα προστασίας από τη βροχή και το χαλάζι. Η χρησιμότητα του αντιβρόχινου συστήματος φάνηκε στην πράξη καθώς την ώρα της επίσκεψης του υπουργού έβρεχε και οι κερασιές ήταν προστατευμένες, καθώς αν βρέχονταν θα άνοιγαν οι καρποί. Με το σύστημα αυτό επιτυγχάνεται και μείωση του εργατικού κόστους κατά 70%.

Επίσης, υπάρχει συνεργασία με το Τμήμα Φυλλοβόλων Δένδρων της Νάουσας, που ανήκει στον ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο κάνει έρευνα και στις ποικιλίες και στα υποκείμενα και στα συστήματα αυτά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ