Ηλίας Βρεττός: Κάποια στιγμή μου ανακοινώθηκε ότι θα με λένε Βρεττό, πλέον έχω ξεχάσει το όνομα μου

Ο Ηλίας Βρεττός βρέθηκε “Στην αγκαλιά του Φάνη” το βράδυ της Παρασκευής προκειμένου να έχει μια εναλλακτική συζήτηση με τον Φάνη Λαμπρόπουλο στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για τα πρώτα του βήματα στον καλλιτεχνικό χώρο και για την απόφαση να υιοθετήσει νέο επώνυμο αφήνοντας πίσω το πατρικό του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ηλίας Βρεττός παραδέχθηκε αρχικά πως “στα πρώτα μου βήματα δεν είχα την πολυτέλεια να επιλέγω εγώ για τον εαυτό μου. Με είχε αναλάβει τότε ένας παραγωγός, καλή του ώρα, ο οποίος μου έλεγε τι να κάνω και γω τον άκουγα σαν μικρό παιδί, με στρατιωτική πειθαρχία. Ένα από αυτά που μου ‘χε πει, λοιπόν, είναι ότι το “Καραβασίλης” που έχει πολλές συλλαβές και έχει λίγο Καρρά και Βασίλη, Θεός σχωρέστον αυτόν τον τεράστιο τραγουδιστή, είναι μεγάλο και έπρεπε να βρούμε κάτι άλλο”.

“Κάποια στιγμή μου ανακοινώθηκε απλά ότι “από σήμερα και μετά” θα με λένε Βρεττό γιατί είναι δισύλλαβο, εύηχο και έχει έναν δυναμικό φθόγγο στην αρχή. Έτσι μου το πούλησαν και γω δεν είχα επιλογή, είπα εντάξει και μετά από τόσα χρόνια έχω ξεχάσει το Καραβασιλης”.

“Στα πρώτα μου βήματα είχα πει πάρα πολλά ναι που, σχεδόν, δεν τα είχα πει εγώ. Έκαναν τις επιλογές άλλοι άνθρωποι για εμένα, τους είχα εμπιστευτεί και με έναν τρόπο μου απαγορευόταν κιόλας να έχω άποψη” συμπλήρωσε, επίσης, ο Ηλίας Βρεττός στη βραδινή εκπομπή του ΣΚΑΪ.

“Μεγαλώνοντας και αποκτώντας εμπειρία, αλλάζοντας και στην πορεία συνεργάτες, ήθελε όλο και περισσότερο να παίρνω εγώ τις αποφάσεις”.