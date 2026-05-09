Δολοφονήθηκε 23χρονος δημοσιογράφος που ερευνούσε τη βία σε επαρχία της Κολομβίας

Νεαρός δημοσιογράφος δολοφονήθηκε και το πτώμα του βρέθηκε χθες Παρασκευή σε τομέα της Κολομβίας όπου δρουν παρατάξεις ανταρτών καθώς και διακινητών ναρκωτικών, ανέφερε οργάνωση υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου.

Ο Ματέο Πέρες, 23 ετών, εξαφανίστηκε την Τρίτη, ενώ έκανε ρεπορτάζ για τη βία σε επαρχιακή περιοχή στον νομό Αντιόκια (βορειοδυτικά), όπου δρουν τόσο διαφωνούντες των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC) όσο και διακινητές ναρκωτικών του Clan del Golfo, του ισχυρότερου καρτέλ στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ο εικοσιπεντάχρονος είχε γίνει σημαντική «φωνή που εκπροσωπούσε την τοπική κοινότητα» μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και γι’ αυτό «αντιμετώπιζε πιέσεις» καθώς έκανε έρευνες «για την παράνομη οικονομία που συνδέεται με ένοπλες οργανώσεις», τόνισε μέσω X το Ίδρυμα για την Ελευθερία του Τύπου (FLIP).

🕊️#Luto | Desde Inravisión y el Sistema Informativo de RTVC Noticias rechazamos y lamentamos todo atentado contra la libertad de prensa. Toda nuestra solidaridad con la familia del joven y valiente periodista Mateo Pérez Rueda, luego de que su cuerpo fuera hallado sin vida en… pic.twitter.com/EpqZ2osrtD — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) May 8, 2026

«Η δολοφονία του Ματέο Πέρες συνέβη στην περιοχή El Hoyo, στο δήμο Briceño, στην Κολομβία. Ο δράστης, Jhon Edison Chalá Torrejano, μέλος του παραστρατιωτικού “Δημοκρατικού Μετώπου Darío Gutiérrez”, ο οποίος ανήκει σε έναν διασπασμένο κλάδο της ομάδας των FARC, είναι γνωστός για τις δραστηριότητές του στη λαθραία εξόρυξη χρυσού. Η συγκεκριμένη παραστρατιωτική οργάνωση δεν διαπραγματεύεται με την κυβέρνηση και έχει εξαιρετικά βίαιες πρακτικές για τον έλεγχο της παράνομης εξόρυξης», ανέφερε μέσω Χ ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο.