Δημογλίδου για φονικό στην Κρήτη: Είχαν γίνει όλες οι σωστές ενέργειες από την ΕΛ.Α.Σ. – Ο Διοικητής Μαλεβιζίου ασχολούνταν προσωπικά

Απαντήσεις στα ερωτήματα που διατυπώνει μεγάλο μέρος της κοινωνίας, για το φονικό στην Κρήτη και το αν υπάρχουν ευθύνες της ΕΛ.ΑΣ στο πώς χειρίστηκε την κατάσταση πριν συμβεί το αποτρόπαιο γεγονός, έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.

Καθώς, απ’ ό,τι φαίνεται, πριν τη φονική ενέδρα στον 21χρονο από τον πατέρα του φίλου του, είχαν υπάρξει και άλλες απόπειρες εναντίον του, η κ. Δημογλίδου εξήγησε ακριβώς τι έχει γίνει από πλευράς αστυνομίας, επισημαίνοντας ότι είχαν γίνει όλες οι σωστές ενέργειες.

«Κάθε φορά που έχουμε ένα περιστατικό, είτε με δολοφονία είτε με έναν σοβαρό τραυματισμό αντίστοιχο που προκύπτει για διάφορους λόγους, είτε για μια προσωπική διαφορά, είτε για άλλους λόγους όπως αυτό το περιστατικό της Κρήτης, η αστυνομία συνεχώς καλείται να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπορεί η αστυνομία να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα και αυτό γιατί, σε αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα, ολιγωρούσε, χανόταν το αυτόφωρο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται σε αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματάει εκεί. Εκεί και μόνο εκεί.

Και μάλιστα να γνωρίζετε, για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον Διοικητή του Τμήματος Μαλεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά. Μιλάμε για δύο οικογένειες που είχαν φιλικές σχέσεις και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023.

Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως, κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα το να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω» ανέφερε η κ. Δημογλίδου.

«Το 2024 που αναγκάστηκαν να καταγγείλουν, γιατί είχαν προηγηθεί κι άλλα περιστατικά απ’ ό,τι καταλαβαίνω, απλώς δεν προχώρησαν σε καταγγελία οι άνθρωποι κατήγγειλαν το περιστατικό. Μιλάμε για απόπειρα ανθρωποκτονίας και σωματικές βλάβες σε βάρος του 20χρονου τότε, ο δράστης συνελήφθη, οδηγήθηκε κανονικά με την αυτόφωρη διαδικασία στον εισαγγελέα και μάλιστα η δικογραφία πέρασε στον ανακριτή. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Ανάμεσα στους περιοριστικούς όρους ήταν να μην πλησιάζει το θύμα στα 100 μέτρα. Αυτό, ξέρετε, είναι μία πολύ καλή δικονομική δικλείδα, γιατί κρατάει ασφαλείς και εμάς και το θύμα» συμπλήρωσε.

Αυτό το διασφαλίζει η Ελληνική Αστυνομία με την ενημέρωσή της άμεσα, όταν παραβιαστεί αυτός ο όρος, ώστε να επέμβει. εξήγησε.

«Αυτό κάναμε λοιπόν τον Μάρτιο του 2026. Ενημερωθήκαμε από το θύμα ότι πλησίασε το θύμα ξανά ο δράστης με ανθρωποκτόνο δόλο ή με δόλο να του προκαλέσει σωματικές βλάβες και σχηματίσαμε δικογραφία. Ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη, έμεινε από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 10 το πρωί κανονικά στο κρατητήριο της αστυνομίας και στη συνέχεια σε επικοινωνία που υπήρχε με τον εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή. Ναξεκαθαρίσω κάτι. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν μπαίνουμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Δεν είμαστε δικαστές, ούτε εισαγγελείς και δεν γνωρίζουμε ποια είναι μετά η ποινική μεταχείριση ενός κατηγορουμένου και εάν πρέπει να προφυλακιστεί ή όχι» επισήμανε.

«Βλέπετε ότι αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που συλλαμβανόταν και ακολουθούσε αυτόφωρη διαδικασία, συνέχιζε να ενοχλεί την οικογένεια. Αυτό έδειχνε λοιπόν ότι δεν σωφρονιζόταν.

Και μάλιστα η Αστυνομία προσπάθησε και με τοπικούς παράγοντες και φορείς να συνετίσει την οικογένεια, με διάφορες Ενώσεις που ασχολούνται με τα τροχαία ατυχήματα, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι ασχολήθηκαν με την οικογένεια για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και δεν τα κατάφεραν. Σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή ο διοικητής κάθε φορά μιλούσε ο ίδιος με τον κατηγορούμενο και προσπαθούσε να του εξηγήσει ότι και μέσω της δικογραφίας που σχηματίσαμε για το τροχαίο δεν υπήρχε κάποια κατηγορία για τον 20χρονο νεαρό. Καταλαβαίνετε όμως ότι, ξαναλέω, η αρμοδιότητά μας φτάνει μέχρι ένα σημείο.

Εγώ προφανώς και δεν μπορώ να σχολιάσω την αντίδραση των συγγενών, όποια και αν είναι η αντίδρασή τους σε αυτή την ώρα που υπάρχει ο πόνος του άδικο χαμό ενός 20χρονου παιδιού είναι δικαιολογημένη. Δεν μπορώ να μπω καθόλου σε σχόλια απέναντι στην οικογένεια. Προφανώς απλώς τα έγγραφα που μου έχουν αποστείλει οι ίδιοι συνάδελφοί μου αποδεικνύουν ότι κάθε φορά που ο άνθρωπος αυτός χρειάστηκε τη συνδρομή μας, εμείς την παρείχαμε» ανέφερε.

Στο άλλο μεγάλο θέμα, της προστασίας των ανηλίκων και όχι μόνο, που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ενώ αυξάνονται τα δυστυχήματα στα οποία εμπλέκονται, ερωτηθείσα κατά πόσο επεξεργάζονται τα συναρμόδια υπουργεία ένα σχέδιο, η κ. Δημογλίδου παρέπεμψε στην προσωπική θέση την οποία διατύπωσε ο υπουργός κ. Χρυσοχοΐδης ότι θα έπρεπε ίσως να καταργηθούν εντελώς αυτά τα οχήματα επειδή ακριβώς είναι πολύ εκτεθειμένοι οι οδηγοί αυτών των οχημάτων και δεν ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται.

«Κοιτάξτε, η νομοθεσία υπάρχει για τη χρήση αυτών των οχημάτων, των προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι δεν ακολουθούνται ούτε τα μέτρα ασφάλειας από ενήλικες και ανήλικους.

Και δεν είναι το μόνο ζήτημα που πρέπει να επεξεργαστούμε εδώ. Δεν είναι μόνο η ανηλικότητα του οδηγού, το αν θα πρέπει ένας ανήλικος κάτω των 18 να οδηγεί ένα τέτοιο όχημα, γιατί τώρα δίνεται αυτή η δυνατότητα σε άτομα κάτω των 18. Είναι το θέμα πώς θα προστατεύσουμε στη συνέχεια τα παιδιά και τους γονείς από το να μπορεί να έχει πρόσβαση ένα ανήλικο παιδί σε ένα πατίνι το οποίο είναι ενοικιαζόμενο, είναι στο κέντρο της Αθήνας, καθώς εκεί μπορείς με το σκανάρισμα ενός barcode, μπαίνοντας την εφαρμογή και χρησιμοποιώντας την χρεωστική κάρτα κάποιου ενήλικα, του γονέα, να πληρώσεις και να κάνεις διαδρομή. Είναι αρκετά ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε, όπως και τα όρια ταχύτητας, από τη στιγμή που έχουν τροποποιηθεί τα όρια ταχύτητας για τους υπόλοιπους οδηγούς μέσα στην πόλη.

Πρέπει να δούμε και κάποια στιγμή την ποινική ευθύνη που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που επεμβαίνει στο πατίνι, από τη στιγμή που από τον κατασκευαστή δεν μπορεί να υπερβεί τα 25 χιλιόμετρα την ώρα, τροποποιούνται και ξεπερνούν ακόμα και τα 80 χιλιόμετρα, η ταχύτητά τους».

Απαντώντας στο αν θα έπρεπε να απαγορευτεί η χρήση τους από τους ανήλικους, η κ. Δημογλίδου είπε «είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δυο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το Μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση της νομοθεσίας. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία από τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι μας καθημερινά στους δρόμους Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο για να σας εξηγήσω πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών των οχημάτων, γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά τους σε ένα τέτοιο όχημα. Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας ο γονέας».

Ως προς το κατά πόσο εξετάζεται και το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης, τόνισε «φυσικά, ξαναλέω όχι μόνο σε ανήλικους, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη χρήση αυτών των οχημάτων, με γνώμονα την σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή».

Μάλιστα, ερωτηθείσα τι γίνεται σε άλλες χώρες σημείωσε «αρκετές προχωρούν σε απαγορεύσεις, όχι μόνο στους ανήλικους, σε πλήρη απαγόρευση αυτών των οχημάτων, επειδή ακριβώς έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχουν αρκετά θανατηφόρα και σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Αυτό παρατηρούμε και πανευρωπαϊκά, ότι υπάρχει αυτή η τάση της απαγόρευσης αυτών των οχημάτων.