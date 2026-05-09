 Όλες οι ειδήσεις
Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται το πρόγραμμα των δωρεάν περιπατητικών ξεναγήσεων στη Β` Δημοτική Κοινότητα

Η Β’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί και φέτος δωρεάν περιπατητικές ξεναγήσεις, σε διάφορα αντιπροσωπευτικά σημεία και γειτονιές της Κοινότητας, με σκοπό να τα γνωρίσουν οι δημότες αλλά και οι επισκέπτες της πόλης.

Οι περιπατητικές ξεναγήσεις πραγματοποιούνται από διπλωματούχους ξεναγούς και η διάρκεια τους είναι 3,5 ώρες.

Η επόμενη ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μάϊου 2026, ημέρα Σάββατο, με ώρα έναρξης 10:30 π.μ. και έχοντας ως αφετηρία τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων.

Διαδρομή ξενάγησης: (αφετηρία) Ιερός Ναός Αγίων Αποστόλων, πάρκο Ιβάνωφ, Πάρκο των Εθνών, δυτικά Τείχη, Άγαλμα Κωνσταντίνου, Φρούριο Βαρδαρίου, Βίλα Πετρίδη.

Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Β’ Δημοτική Κοινότητα (Μοναστηρίου 93), στο τηλέφωνο 231331 8553 και ώρες 09.00 – 14:00 δηλώνοντας όνομα, τηλέφωνο, email.

Σε κάθε ξενάγηση μπορούν να λάβουν μέρος 30 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

