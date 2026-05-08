Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος: Εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στη Θεσσαλονίκη

Εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου διοργανώνει η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, οι οποίες κορυφώνονται τον Μάιο.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, «η 19η Μαΐου αποτελεί, για τους απανταχού Έλληνες ποντιακής καταγωγής, μια ημέρα ορόσημο, ημέρα τιμής και μνήμης της Γενοκτονίας των προγόνων μας. Παράλληλα, αποτελεί την κορύφωση των δράσεων υπέρ των επιδιώξεών μας για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής. Απώτερος σκοπός του αγώνα μας για Διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας, τίθεται η πρόληψη και η αποτροπή παρόμοιων εγκλημάτων, τα οποία, δυστυχώς, εξακολουθούν να ταλανίζουν την ανθρωπότητα».

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα των κεντρικών εκδηλώσεων διαμορφώνεται ως εξής:

Ενημερωτικά Περίπτερα Νεολαίας

Θεσσαλονίκη

Πλατεία Αριστοτέλους || Πέμπτη 14 – Δευτέρα 18 Μαΐου

Από την Περιφερειακή Επιτροπή Νεολαίας του Νομού Θεσσαλονίκης της Π.Ο.Ε.

Κυριακή 17 Μαΐου

Εκδήλωση «Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: Μνήμη, Στρατηγική και Διεθνοποίηση της Ιστορικής Ευθύνης».

Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Ομιλητές: Αντιστράτηγος ε.α. Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου Καμπουρίδης Λάζαρος,

Δρ. Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Πρίνστον Νικόλαος Μιχαηλίδης

Ώρα προσέλευσης 11:00

Ώρα έναρξης 11:30

Δευτέρα 18 Μαΐου

Πλατεία Αριστοτέλους

20:30 Μουσικόαφηγηματικό αφιέρωμα στο ενημερωτικό περίπτερο της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας της Π.Ο.Ε. θα μεταδοθεί ζωντανά από το LiveMedia, παράλληλα με την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από την Ομοσπονδία στο «Πυρρίχιο Πέταγμα» στον Πειραιά.

«Ξημερώνει 19 Μαΐου»

23:00 Συγκέντρωση στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου μπαλόνια θα ανυψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων ψυχών.

Δευτέρα 18 Μαΐου

Εκδήλωση «Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: Μνήμη, Στρατηγική και Διεθνοποίηση της Ιστορικής Ευθύνης»

Στην αίθουσα γερουσίας της Βουλής των Ελλήνων

Ομιλητής : Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας

Ώρα προσέλευσης 17:30

Ώρα Έναρξης 18:00

Μνημείο Γενοκτονίας Ελλήνων του Πόντου «Πυρρίχιο Πέταγμα»- Πειραιάς

20:30 Ο Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Νοτίου Ελλάδος και Νήσων της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά, διοργανώνουν ένα μουσικό-αφηγηματικό Δρώμενο Τιμής & Μνήμης στους αδικοχαμένους Έλληνες του Πόντου, στους Γενοκτονηθέντες προγόνους μας. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Livemedia.

Κεντρικές Εκδηλώσεις – Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη:

Πλατεία Αγίας Σοφίας

18:30 Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στο Μνημείο Γενοκτονίας του Δήμου Θεσσαλονίκης

– Κατάθεση στεφάνων

19:00 Χαιρετισμοί

19:20 Ομιλία του εκδότη και συγγραφέα κ.Σάββα Καλεντερίδη

20:15 Πορεία διαμαρτυρίας προς το Τούρκικο Προξενείο και Επίδοση Ψηφίσματος

Καθημερινά, στα ενημερωτικά περίπτερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιούνται αφιερωματικές εκδηλώσεις για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Οι κεντρικές εκδηλώσεις της 19ης Μαΐου θα μεταδοθούν ζωντανά από το Livemedia καθώς και μέσω της επίσημης σελίδας της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στο Facebook και στο YouTube.

