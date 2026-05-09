MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Προσπέραση από δεξιά – Πότε επιτρέπεται, το πρόστιμο για τους παραβάτες

|
THESTIVAL TEAM

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει ένα αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων για τις παραβάσεις, αντιμετωπίζοντας με ιδιαίτερη αυστηρότητα εκείνες που χαρακτηρίζονται υψηλής επικινδυνότητας για την οδική ασφάλεια.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει ένα σαφώς αυστηροποιημένο πλαίσιο κανόνων για την κυκλοφορία στους δημόσιους δρόμους, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των επικίνδυνων συμπεριφορών.

Ωστόσο, παρά το ισχύον νομικό πλαίσιο, εξακολουθούν να παρατηρούνται οδηγοί που αντιμετωπίζουν το οδικό δίκτυο με αυθαίρετη λογική, υιοθετώντας πρακτικές που αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Μία από τις συχνότερες και πιο επικίνδυνες παραβάσεις είναι η παράνομη προσπέραση, η οποία εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους καθώς ένα μόνο λάθος στον ελιγμό αυτό μπορεί να έχει τρομακτικές συνέπειες για όλους τους εμπλεκόμενους. Μια από τις πλέον επικίνδυνες εκφράσεις της εν λόγω πρακτικής είναι η προσπέραση από τα δεξιά.

Σύμφωνα, όμως, με το Άρθρο 21 του αναθεωρημένου Κ.Ο.Κ. «Προσπέραση, κυκλοφορία σε στοίχους, επιτρεπτή αλλαγή λωρίδας και κίνηση μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών σε πυκνή κυκλοφορία», ο οδηγός μπορεί να προσπεράσει προπορευόμενο όχημα μόνο εφόσον δεν δημιουργείται κίνδυνος ή παρακώλυση της κυκλοφορίας και αφού προειδοποιήσει εγκαίρως με τα φλας.

Κατά κανόνα, το προσπέρασμα γίνεται από τα αριστερά. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται από τα δεξιά μόνο όταν ο προπορευόμενος οδηγός έχει δώσει σήμα ότι προτίθεται να στρίψει αριστερά και έχει ήδη μετακινήσει το όχημά του προς αυτήν την πλευρά.

Η απόφαση αυτή έχει παρθεί καθώς η αυθαίρετη προσπέραση από δεξιά εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, με την περιορισμένη ορατότητα που προκύπτει από αυτή την συνθήκη στον δρόμο να έχει υψηλές πιθανότητες να οδηγήσει σε σύγκρουση με αργά κινούμενα ή σταθμευμένα οχήματα.

Σε περίπτωση που οδηγός αγνοήσει την διάταξη αυτή, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει αυστηρές κυρώσεις, καθώς τιμωρείται με πρόστιμο στα 150 ευρώ καθώς και την προσωρινή αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

Πηγή: carandmotor.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Γεραπετρίτης για την Ημέρα της Ευρώπης: Η Ελλάδα στηρίζει ενεργά τις προσπάθειες για τη μετεξέλιξη της ΕΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Το μήνυμα Πιερρακάκη για την Ημέρα της Ευρώπης: Να την κάνουμε πιο ισχυρή, πιο καινοτόμα, πιο κυρίαρχη

ΥΓΕΙΑ 3 λεπτά πριν

Τι σημαίνει αν ονειρεύεστε ότι είστε γυμνoί

MEDIA NEWS 14 ώρες πριν

Σία Κοσιώνη: Τι τηλεθέαση έκανε το τελευταίο της δελτίο ειδήσεων στον ΣΚΑΪ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Συνελήφθη 37χρονος που έκλεβε μπόιλερ από ταράτσες στο Ηράκλειο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Ένταση μεταξύ Καιρίδη και Γιαννακοπούλου: “Θα κατεβάζετε το βλέμμα και θα ζητάτε συγγνώμη όταν λέτε το ψέμα” – “Δεν σας αναγνωρίζω”