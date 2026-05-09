Προσπέραση από δεξιά – Πότε επιτρέπεται, το πρόστιμο για τους παραβάτες

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει ένα αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων για τις παραβάσεις, αντιμετωπίζοντας με ιδιαίτερη αυστηρότητα εκείνες που χαρακτηρίζονται υψηλής επικινδυνότητας για την οδική ασφάλεια.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει ένα σαφώς αυστηροποιημένο πλαίσιο κανόνων για την κυκλοφορία στους δημόσιους δρόμους, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των επικίνδυνων συμπεριφορών.

Ωστόσο, παρά το ισχύον νομικό πλαίσιο, εξακολουθούν να παρατηρούνται οδηγοί που αντιμετωπίζουν το οδικό δίκτυο με αυθαίρετη λογική, υιοθετώντας πρακτικές που αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Μία από τις συχνότερες και πιο επικίνδυνες παραβάσεις είναι η παράνομη προσπέραση, η οποία εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους καθώς ένα μόνο λάθος στον ελιγμό αυτό μπορεί να έχει τρομακτικές συνέπειες για όλους τους εμπλεκόμενους. Μια από τις πλέον επικίνδυνες εκφράσεις της εν λόγω πρακτικής είναι η προσπέραση από τα δεξιά.

Σύμφωνα, όμως, με το Άρθρο 21 του αναθεωρημένου Κ.Ο.Κ. «Προσπέραση, κυκλοφορία σε στοίχους, επιτρεπτή αλλαγή λωρίδας και κίνηση μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών σε πυκνή κυκλοφορία», ο οδηγός μπορεί να προσπεράσει προπορευόμενο όχημα μόνο εφόσον δεν δημιουργείται κίνδυνος ή παρακώλυση της κυκλοφορίας και αφού προειδοποιήσει εγκαίρως με τα φλας.

Κατά κανόνα, το προσπέρασμα γίνεται από τα αριστερά. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται από τα δεξιά μόνο όταν ο προπορευόμενος οδηγός έχει δώσει σήμα ότι προτίθεται να στρίψει αριστερά και έχει ήδη μετακινήσει το όχημά του προς αυτήν την πλευρά.

Η απόφαση αυτή έχει παρθεί καθώς η αυθαίρετη προσπέραση από δεξιά εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, με την περιορισμένη ορατότητα που προκύπτει από αυτή την συνθήκη στον δρόμο να έχει υψηλές πιθανότητες να οδηγήσει σε σύγκρουση με αργά κινούμενα ή σταθμευμένα οχήματα.

Σε περίπτωση που οδηγός αγνοήσει την διάταξη αυτή, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει αυστηρές κυρώσεις, καθώς τιμωρείται με πρόστιμο στα 150 ευρώ καθώς και την προσωρινή αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

Πηγή: carandmotor.gr