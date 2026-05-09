MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Καθαρή τουαλέτα χωρίς χημικά: Πώς να εξαφανίσετε τα άλατα με φυσικό τρόπο

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Τα άλατα στη λεκάνη της τουαλέτας αποτελούν ένα από τα πιο συνηθισμένα και επίμονα προβλήματα καθαριότητας στο σπίτι. Με τον χρόνο, το σκληρό νερό αφήνει μεταλλικά κατάλοιπα που δημιουργούν κιτρινωπούς ή καφέ λεκέδες. Αν οι λεκέδες αυτοί δεν καθαριστούν εγκαίρως, συσσωρεύονται και η απομάκρυνσή τους γίνεται ακόμη πιο απαιτητική.

Γιατί να αποφύγετε τα χημικά καθαριστικά

Παρόλο που πολλά χημικά καθαριστικά υπόσχονται άμεσα αποτελέσματα, συχνά συνοδεύονται από έντονες οσμές και δεν είναι πάντα η πιο ασφαλής επιλογή. Για αυτό και όλο και περισσότεροι στρέφονται σε απλές, φυσικές μεθόδους που βασίζονται σε καθημερινά υλικά του σπιτιού και αποδεικνύονται εξίσου αποτελεσματικές.

Η φυσική λύση για να απαλλαγείτε από τα άλατα

Η Lynsey Crombie, ειδικός στον καθαρισμό, συγγραφέας και τηλεοπτική παρουσιάστρια με πάνω από 161.000 followers στο TikTok, μοιράστηκε μια πανέξυπνη μέθοδο για να αφαιρέσετε τα άλατα χωρίς κόπο.

Τι θα χρειαστείτε

  • Χαρτί κουζίνας (καλής ποιότητας, ανθεκτικό)
  • Λευκό ξύδι ή διάλυμα με κιτρικό οξύ (νερό και ξινό σε ένα μπουκάλι σπρέι)

Βήμα-βήμα η διαδικασία καθαρισμού

  1. Μουλιάστε το χαρτί: Ποτίστε καλά το χαρτί κουζίνας με το λευκό ξίδι ή το διάλυμα κιτρικού οξέος.
  2. Εφαρμόστε το βρεγμένο χαρτί απευθείας πάνω στα σημεία με τα άλατα (ακόμα και κάτω από το χείλος της λεκάνης).
  3. Αφήστε το να δράσει για όσο το δυνατόν περισσότερο. Όσο περισσότερο μείνει, τόσο πιο εύκολα θα διαλυθούν τα μέταλλα.
  4. Αφαιρέστε το χαρτί και τρίψτε ελαφρά με ένα σφουγγάρι ή μια βούρτσα. Τα άλατα θα υποχωρήσουν.

«Η βασική μου συμβουλή είναι να χρησιμοποιήσετε ένα χοντρό, ποιοτικό χαρτί κουζίνας για να κρατήσει το οξύ πάνω στον λεκέ», εξηγεί η Lynsey. «Αυτό θα διασπάσει τα άλατα και θα απομακρυνθούν χωρίς κόπο».

Γιατί λειτουργεί αυτό το κόλπο καθαρισμού

Το βασικό μειονέκτημα των υγρών καθαριστικών είναι ότι συχνά καταλήγουν γρήγορα στο νερό, χωρίς να παραμένουν αρκετή ώρα πάνω στα άλατα ώστε να δράσουν αποτελεσματικά. Το χαρτί κουζίνας, όμως, λειτουργεί σαν «κομπρέσα», συγκρατώντας το καθαριστικό σε σταθερή επαφή με τα άλατα και δίνοντάς του τον χρόνο να τα μαλακώσει και να τα διαλύσει πιο εύκολα.

Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όχι μόνο για τον πάτο της λεκάνης, αλλά και για το δύσκολο σημείο κάτω από το εσωτερικό χείλος, όπου συχνά συσσωρεύονται περισσότερα άλατα.

@lynsey_queenofclean 🚽 Toilet Tip! 💡 If you're battling that pesky, unsightly limescale just under the rim, here’s a simple trick you need to try! #toilettuesday #toiletcleaning #toiletclean #queenofclean ♬ original sound – Lynsey_Queenofclean

Πηγή: enikos.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Μετατρέψτε σε εντομοαπωθητικά τα παράθυρά σας με φυσικές λύσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Τις επόμενες εβδομάδες ολοκληρώνεται η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά – Άμεσα οι μελέτες για μετρό στη δυτική Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Χανιά: 62χρονη εντοπίστηκε νεκρή – Την αναζητούσαν οι συγγενείς της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: “Είχε τρεις αισθητήρες μπροστά, οι δύο ήταν σπασμένοι όταν το εντοπίσαμε” – Τι είπε ο λιμενεργάτης που το ρυμούλκησε

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 2 ώρες πριν

Οι Metallica έπαιξαν “Ζορμπά” και “Τρύπες” και “γκρέμισαν” το ΟΑΚΑ – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Λίβανος: Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων την Παρασκευή