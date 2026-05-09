Θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: “Είχε τρεις αισθητήρες μπροστά, οι δύο ήταν σπασμένοι όταν το εντοπίσαμε” – Τι είπε ο λιμενεργάτης που το ρυμούλκησε

Αναστάτωση προκάλεσε στη Λευκάδα ο εντοπισμός θαλάσσιου drone μήκους περίπου έξι μέτρων από δύο ψαράδες στο πέρασμα του Κάβου της Κυράς (Φάρος Δουκάτο), με τις αρχές να εξετάζουν πλέον την προέλευση και τον σκοπό της συσκευής.

Το αντικείμενο εντοπίστηκε χθες στη θαλάσσια περιοχή της Βασιλικής και ρυμουλκήθηκε αρχικά προς το λιμάνι της περιοχής, πριν μεταφερθεί για περαιτέρω έλεγχο στο Πλατυγιάλι Αστακού. Οι ψαράδες, δύο αδέλφια, ειδοποίησαν άμεσα το Λιμεναρχείο Λευκάδας και το Νυδρί.

Όπως περιγράφει στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος των λιμενεργατών Λευκάδας, Στάθης Βασιλάτος, οι αρχές έφτασαν γρήγορα στο σημείο και έδωσαν οδηγίες να τηρηθεί απόσταση ασφαλείας και να μην επιχειρηθεί καμία παρέμβαση στο αντικείμενο.

«Αυτόνομο και τεχνολογικά προηγμένο» το αντικείμενο

Σύμφωνα με τον ίδιο, το θαλάσσιο drone φαίνεται να ήταν αυτόνομης λειτουργίας, με ενσωματωμένες μπαταρίες και σύστημα πλοήγησης GPS.

«Είχε κάμερα υψηλής ανάλυσης στο κέντρο και δύο πάνελ που πιθανότατα σχετίζονται με το GPS. Ήταν μαύρο, χαμηλό, περίπου στο ένα μέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας, ώστε να μην εντοπίζεται εύκολα τη νύχτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι πιθανόν το drone έχασε το σήμα GPS ή επηρεάστηκε από καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να κινηθεί ανεξέλεγκτα προς τα βράχια της περιοχής.

«Είχε τρεις αισθητήρες μπροστά. Οι δύο ήταν σπασμένοι όταν το εντοπίσαμε, κάτι που δείχνει ότι πιθανότατα προσέκρουσε και έχασε τον προσανατολισμό του», σημείωσε.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Οι ψαράδες, σύμφωνα με τον κ. Βασιλάτο, αντέδρασαν ψύχραιμα και ακολούθησαν τις οδηγίες του Λιμεναρχείου, το οποίο τους ζήτησε να απομακρυνθούν από το σημείο.

«Υπήρξε φόβος γιατί ήταν άγνωστης προέλευσης αντικείμενο. Όμως οι ψαράδες ενήργησαν σωστά και άμεσα ενημέρωσαν τις αρχές», τόνισε.

Το drone στη συνέχεια περισυλλέχθηκε από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκε σε ασφαλή απόσταση περίπου 300 μέτρων από κατοικημένη περιοχή, έως ότου αναλάβουν ειδικά κλιμάκια.

Έρευνα για την προέλευση

Στην υπόθεση εμπλέκονται ήδη αρμόδιες υπηρεσίες, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι εξετάζεται η συνδρομή εξειδικευμένων τεχνικών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και υπηρεσιών ασφαλείας.

Το βασικό ζητούμενο παραμένει η ταυτότητα, η χώρα προέλευσης και η αποστολή του θαλάσσιου drone.

Ψαράδες: «Δεν ξέραμε τι ήταν»

Οι δύο ψαράδες που το εντόπισαν ανέφεραν ότι τη στιγμή εκείνη πίστεψαν πως έπρεπε να δράσουν άμεσα.

«Είτε είχαμε άγιο, είτε δεν το υπολογίσαμε σωστά, αλλά νομίσαμε ότι έπρεπε να ειδοποιήσουμε και αυτό κάναμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ένας από αυτούς.