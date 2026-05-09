Χανιά: 62χρονη εντοπίστηκε νεκρή – Την αναζητούσαν οι συγγενείς της

Νεκρή εντοπίστηκε σήμερα το πρωί μια 62χρονη γυναίκα στην περιοχή Λουτράκι Χανίων, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η γυναίκα αναζητούνταν από την οικογένειά της, ενώ η εξαφάνισή της δηλώθηκε στην Αστυνομία στις 08:00 το πρωί του Σαββάτου.

Περίπου μία ώρα αργότερα, στις 09:00, η 62χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο αυτοκίνητό της, σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή του Λουτρακίου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, ενώ φέρεται να έχει βρεθεί και σημείωμα προς τους οικείους της. Για την υπόθεση διενεργείται έρευνα από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου της.

Χανιά

Διαβάστε μας στο Google News

